Eine Sammlung lustiger Schilder und ungewöhnlicher Orte

In diesem Artikel werden einige lustige Schilder und ungewöhnliche Orte untersucht, die die Aufmerksamkeit der Leser erregt haben. Ein Leser schlägt vor, dass es besser wäre, einen bekannten Referenzpunkt wie den Hafen von Sydney zu verwenden, anstatt die Größe einer Fläche mit dem Volumen eines Asteroiden zu vergleichen. Ein anderer Leser erzählt die Geschichte von jemandem, der früher interessante Schilder aus der ganzen Welt sammelte. Eines der beliebtesten Schilder stammte von einem Schweizer Zug mit der Aufschrift „Es ist verboten, während der Fahrt auf und ab zu springen.“ Ein weiteres denkwürdiges Schild war im Tokioter Stadtteil Ginza zu sehen, auf dem stand: „Hier ist ein sehr guter Ort für Unfälle.“

Andere Leser berichten von ihren Begegnungen mit lustigen Schildern. Ein Leser erinnert sich, zwei Schilder in einer Parkstation gesehen zu haben, eines mit der Aufschrift „Wayout“ und eines mit der Aufschrift „Parking“, was auf die Möglichkeit spektakulärer Fahrzeugbewegungen hindeutet. Ein anderer Leser erinnert sich an ein Schild in London, auf dem ursprünglich stand: „Private Mews. „Kein Parken erlaubt“, wurde aber in „Private Mews“ geändert. Kein Bellen erlaubt.“

Der Artikel erwähnt auch die What3words-App, ein Geokodierungssystem, das jeden Ort auf der Erde mit einer Auflösung von etwa drei Metern lokalisieren kann. Die App generiert zufällige Namen für jeden Standort, aber in einigen der generierten Namen scheint eine Spur von Humor zu stecken. Beispielsweise gab ein Leser „voice.truth.treaty“ ein und erhielt einen abgelegenen Ort in Alaska, während die Eingabe von „truths.voices.treaty“ zu einem Ort in Victoria führte. Ein anderer Leser entdeckte, dass sich „barn.full.hello“ auf einen Platz im Parlamentsgebäude in Canberra bezog.

Insgesamt präsentiert dieser Artikel amüsante Zeichen und unerwartete Orte, die die Aufmerksamkeit und Faszination der Leser erregt haben. Es unterstreicht die Freude und den Humor, die an unerwarteten Orten und Begegnungen zu finden sind.

