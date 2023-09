Die Psyche-Mission: Erforschung eines metallreichen Asteroiden

By

Die Psyche-Mission, die am 5. Oktober 2023 starten soll, hat die Erforschung des Asteroiden Psyche zum Ziel, der im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter schwebt. Wissenschaftler sind von dem Asteroiden fasziniert, weil einige glauben, dass es sich dabei um die Überreste des eisenreichen Kerns eines gescheiterten Planeten handeln könnte, der möglicherweise unglaubliche 10,000 Billiarden US-Dollar wert ist. Es gibt jedoch Spekulationen, dass Psyche tatsächlich ein „Trümmerhaufen“ und kein Asteroid aus massivem Metall sein könnte.

Unter der Leitung der Arizona State University wird die Mission eine Raumsonde für drei Jahre in die Umlaufbahn von Psyche schicken, in der Wissenschaftler hoffen, weitere Informationen über den Ursprung des Asteroiden und seine Topographie zu erhalten. Sie zielen auch darauf ab, das Alter seiner Oberfläche zu bestimmen, was Aufschluss über die innere Zusammensetzung terrestrischer Planeten wie der Erde geben könnte.

Während es schwierig ist, den Wert von Weltraumobjekten abzuschätzen, werden die potenziellen Metallressourcen in Psyche auf astronomische Werte geschätzt. Die NASA stellt jedoch klar, dass es bei der Mission nicht darum geht, den Asteroiden abzubauen, sondern ihn zu untersuchen, um mehr über Asteroiden und die Entstehung terrestrischer Planeten zu erfahren.

Psyche, benannt nach der griechischen Göttin der Seele, hat einen Durchmesser von etwa 140 Meilen und eine Oberfläche von etwa 64,000 Quadratmeilen. Aktuelle Dichteschätzungen deuten darauf hin, dass der Asteroid zu 30 bis 60 Volumenprozent aus Metall besteht, was auf eine mögliche Trennung seiner Zusammensetzung in einen Eisenkern und einen felsigen Mantel aufgrund einer früheren Kollision schließen lässt.

Das Raumschiff wird drei Hauptinstrumente zur Untersuchung von Psyche tragen: einen multispektralen Bildgeber, ein Gammastrahlen- und Neutronenspektrometer und ein Magnetometer. Diese Instrumente erfassen Bilder, messen die Elementzusammensetzung und prüfen, ob noch vorhandene Magnetfelder vorhanden sind.

Darüber hinaus wird die Raumsonde Psyche ein X-Band-Funktelekommunikationssystem nutzen, um die Schwerkraft und Struktur des Asteroiden zu kartieren. Die Mission umfasst einen Vorbeiflug am Mars im Mai 2026 zur Unterstützung der Schwerkraft, bevor sie in die Umlaufbahn um Psyche gelangt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Psyche-Mission einen bedeutenden Schritt in unserem Verständnis von Asteroiden und der Entstehung terrestrischer Planeten darstellt. Durch die Untersuchung des metallreichen Asteroiden erhoffen sich Wissenschaftler wertvolle Erkenntnisse über die Zusammensetzung und Geschichte der Himmelskörper in unserem Sonnensystem.

Quellen:

- NASA

- Universität von Arizona