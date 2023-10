Wissenschaftler erforschen Pseudogravitationseffekte in photonischen Kristallen

Wissenschaftlern am Kyoto Institute of Technology ist es gelungen, photonische Kristalle zu verzerren, um die Biegung von Licht beim Durchgang durch ein Gravitationsfeld nachzuahmen, wie in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie beschrieben. Unter der Leitung des Elektronikingenieurs Kanji Nanjyo wollte das Team untersuchen, ob Gitterverzerrungen in photonischen Kristallen Pseudogravitationseffekte hervorrufen könnten. Ihr Ziel war es, die Lichtkrümmung nachzubilden, die auftritt, wenn massive Objekte die Raumzeit krümmen.

„Wir haben ein Mittel entwickelt, um Licht in bestimmten Materialien zu biegen, ähnlich wie die Schwerkraft die Flugbahn von Objekten beugt“, erklärt Professor Kyoko Kitamura von der Tohoku-Universität.

Durch die künstliche Erzeugung photonischer Siliziumkristalle und die Verformung der Abstände zwischen ihren geordneten Elementen konnten die Forscher die Wechselwirkung des Lichts mit dem Kristall verändern, was zu einem gekrümmten Strahl führte, der dem Durchgang von Licht um ein Schwarzes Loch ähnelte. Sie beobachteten den Strahl beim Durchgang durch den Kristall und bestätigten ihre experimentellen Bemühungen.

Photonische Kristalle besitzen hochgeordnete Nanostrukturen, in denen sich der Brechungsindex des Lichts periodisch ändert, was zu einem schillernden Effekt führt. Dieses Phänomen macht sie zu einer geeigneten Analogie für die Raumzeit, da ihre Strukturen geodätischen Strukturen ähneln. Die Kristalle lassen sich relativ einfach herstellen, indem man zwei Materialien anordnet, die unterschiedlich mit Licht interagieren.

Die Implikationen dieser Forschung gehen über das Verständnis der Schwerkraft hinaus. Die Verzerrung photonischer Kristalle für Pseudogravitationseffekte bietet potenzielle Anwendungen in der Optik und Kommunikationstechnologie. Der Physiker Masayuki Fujita von der Universität Osaka betont die potenzielle Anwendung in der 6G-Kommunikation und erklärt, dass „eine solche Strahlsteuerung in der Ebene im Terahertz-Bereich genutzt werden könnte“.

Die Studie legt auch nahe, dass photonische Kristalle eine Rolle in der Gravitonenphysik spielen und die Möglichkeiten in diesem Forschungsbereich erweitern könnten. Die Ergebnisse des Teams wurden in Physical Review A veröffentlicht.

Quellen:

– Kyoto Institute of Technology

– Tohoku-Universität

– Universität Osaka

– Körperliche Untersuchung A