Streamer und Filamente: Unterstützung bei der Sternentstehung

Eine neue Studie von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik hat die Rolle von Streamern und Filamenten im Prozess der Sternentstehung aufgeklärt. Diese Streamer und Filamente fungieren als Kanäle, die sich aus dem Inneren der Sternkrippe erstrecken und frisches Gas liefern, um den Protostern während seines Wachstums zu ernähren.

Traditionell glaubten Astronomen, dass die Crèche oder Molekülwolke alle notwendigen Nährstoffe für die Bildung von Protosternen lieferte. Die aktuelle Studie zeigt jedoch, dass externe Unterstützung in Form von Streamern und Filamenten eine entscheidende Rolle bei der Sternentstehung spielt. Das Forschungsteam fand einen Zusammenhang zwischen diesen Streamern und Filamenten und der Sternentstehungsaktivität.

Um die Dynamik zu verstehen, konzentrierte sich das Team auf einen Stern in der Barnard-5-Region im Sternbild Perseus. Mit dem Atacama Large Millimeter Array (ALMA) in Chile und zwei weiteren Teleskopen verfolgte das Team die Gasreise von außerhalb des Filaments, das den Protostern enthielt, bis zur protostellaren Scheibe. Die ALMA-Daten zeigten Streamer, die direkt in die protostellare Scheibe eindrangen.

Die Entdeckung dieser Streamer und Filamente liefert wertvolle Einblicke in den Sternentstehungsprozess. Es zeigt, dass die Sternentstehung ein mehrskaliger Prozess ist, der junge Sternobjekte mit der Mutterwolke verbindet. Darüber hinaus deutet es darauf hin, dass dieser dynamische Prozess der Ernährung des jungen Sterns möglicherweise Auswirkungen auf den gesamten Entstehungsprozess der Scheibe und des Planeten haben könnte. Zur Bestätigung dieser Hypothese sind weitere Beobachtungen erforderlich.

Diese Streamer und Filamente beeinflussen nicht nur die Sternentstehung, sondern auch die chemische Zusammensetzung zukünftiger Planeten. Material aus den Streamern und Filamenten injiziert chemisch frisches Gas aus anderen Teilen des Nebels in die protoplanetare Scheibe. Dieses makellose Material, das von den Temperaturen und Drücken der Kinderkrippe unberührt bleibt, wird einen deutlichen chemischen Fingerabdruck auf den neugeborenen Planeten hinterlassen.

Zusammenfassend wirft diese Studie Licht auf die Vernetzung verschiedener Skalen im Sternentstehungsprozess. Es verdeutlicht den erheblichen Einfluss von Streamern und Filamenten auf die Entwicklung entstehender Sterne und Planeten. Das Verständnis dieser Strukturen wird Astronomen wertvolle Einblicke in andere Sternentstehungsregionen und die Komplexität der Geburt von Sternen und ihren Planetensystemen liefern.

Quellen:

– „Protosterne ernähren sich von außerhalb ihrer Hüllen“

– „Gasfluss von jenseits der Filamente zu protostellaren Skalen in Barnard 5 nachgewiesen“