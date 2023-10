Neue Studie enthüllt die Rolle von Streamern und Filamenten bei der Sternentstehung

By

Eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik gibt Aufschluss über die Rolle von Streamern und Filamenten im Prozess der Sternentstehung. Bisher ging man davon aus, dass sich Sterne ausschließlich innerhalb von Molekülwolken bilden. Diese Studie zeigt jedoch, dass Streamer und Filamente, die sich aus dem Inneren der Molekülwolke erstrecken, auch eine entscheidende Rolle bei der Versorgung mit Frischgas zur Ernährung der wachsenden Protosterne spielen.

Der Standardprozess der Sternentstehung beginnt mit dichten Molekülwolken, in denen sich Material vorzugsweise in einem Bereich ansammelt. Wenn sich die Wolke aufgrund der Eigengravitation zusammenzieht, zieht sie mehr Material an, bis Temperaturen und Drücke hoch genug werden, um einen Protostern zu bilden. Schließlich beginnt die Kernfusion und ein Stern entsteht. Dieser gesamte Prozess dauert Millionen von Jahren und beinhaltet verschiedene Faktoren wie beispielsweise Magnetfelder.

Die Studie konzentrierte sich auf einen Stern in der Barnard-5-Region und nutzte Teleskope und das Atacama Large Millimeter Array (ALMA), um die Filamente und Streamer zu untersuchen. Das Team entdeckte, dass diese Strukturen Kanäle für Frischgas aus dem größeren Nebel in die protostellare Scheibe sind, die den sich entwickelnden Stern umgibt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Prozess der Sternentstehung vielschichtig ist und die Streamer eine entscheidende Rolle dabei spielen, die jungen Sternobjekte mit der Mutterwolke zu verbinden.

Darüber hinaus beleuchtet die Studie die Auswirkungen auf die Planetenentstehung. Planeten entstehen aus Material in der protostellaren Scheibe und werden durch die chemische Zusammensetzung des einströmenden Gases beeinflusst. Die Streamer und Filamente bringen makelloses Material ein, das von den Temperaturen und Drücken in der Sterngeburtskrippe nicht beeinträchtigt wurde. Daher wird die Zusammensetzung neugeborener Planeten in Regionen wie Barnard 5 die chemischen Fingerabdrücke der einströmenden Materialien tragen.

Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Komplexität der Sternentstehung und betont die Vernetzung verschiedener Skalen im Prozess. Um die Geheimnisse unseres Universums zu entschlüsseln, ist es wichtig, die Rolle von Streamern und Filamenten bei der Sternentstehung und Planetenentstehung zu verstehen.

Quelle: Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und Astronomie & Astrophysics Journal