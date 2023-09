Staub im Wind

Wolken sind nicht nur ein wunderschönes Naturphänomen, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle für das Erdklima, indem sie Strahlung blockieren und einfangen. Um ein besseres Verständnis der Wolkenphysik zu erlangen, führten Forscher kürzlich eine Studie über Gletscherstaub in Alaska durch. Sie fanden heraus, dass Staub in Wolken die Bildung von Eiskristallen erleichtert, was sich darauf auswirkt, wie schnell sich Wolken auflösen. Im Vergleich zu Staub aus Wüstenumgebungen in niedrigen Breitengraden erwies sich der in Alaska untersuchte Staub als aktiveres Eisbildungsmaterial. Das Vorhandensein biologischer Komponenten wie Proteine ​​im Staub verstärkte wahrscheinlich seine eisbildenden Eigenschaften.

Im Oktober 2019 begaben sich die Atmosphärenforscher Sarah Barr und Bethany Wyld auf eine Staubsammelexpedition im Copper River Valley in Alaska. Der Zeitpunkt und der Ort waren von strategischer Bedeutung, da im Spätsommer und Herbst regelmäßig Gletscherschlamm durch starke Winde in die Atmosphäre gehoben wird. Die Forscher verwendeten ein Gerät, das als mehrstufiger Kaskadenimpaktor bezeichnet wird, um in der Luft befindlichen Staub in verschiedenen Größenbereichen zu sammeln. Anschließend führten sie Laborexperimente durch, bei denen sie Wassertröpfchen in Wolken nachahmten, um zu beobachten, wie der Staub den Gefrierprozess beeinflusste.

Überraschenderweise erstarrten die Tröpfchen bei höheren Temperaturen als erwartet, was auf das Vorhandensein von eisbildenden Partikeln im Staub hinwies. Die Forscher schlossen eine chemische Erklärung für dieses Phänomen aus und richteten ihr Augenmerk auf biologische Faktoren. Es wurde festgestellt, dass Staub aus trockenen Umgebungen wie Wüsten für die Bildung von Eiskeimen ausschließlich auf seinen Mineralgehalt angewiesen ist. Staub aus biologisch aktiven Regionen enthält jedoch tendenziell biologisches Material wie Proteine, die mit Wassermolekülen interagieren und so die Bildung von Eiskristallen fördern können.

Das Team vermutete, dass der Staub aus dem Copper River Valley in Alaska, der reich an Mikroorganismen und Pilzen ist, wahrscheinlich Proteine ​​enthält, die zu seiner Eisbildungsaktivität beitragen. Um diese Hypothese zu testen, kochten sie Proben des staubbeladenen Wassers, um die Proteine ​​zu zerstören, und maßen die Veränderung der Eiskeimbildungsaktivität. Die Ergebnisse zeigten einen Rückgang der Aktivität nach dem Kochen, was das Vorhandensein von Proteinen im Staub bestätigte.

Das Verständnis der Bildung von Eiskristallen in Wolken ist für die Vorhersage von Niederschlägen und Wolkenausbreitung von entscheidender Bedeutung. Aktuelle Klimamodelle gehen davon aus, dass Wolken länger bestehen bleiben als sie tatsächlich sind, was zu potenziellen Ungenauigkeiten bei der Vorhersage der Auswirkungen von Wolken auf den Klimawandel führen kann. Diese Studie unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung der Rolle von Staub und seinen biologischen Komponenten in Wolkenphysik und Klimamodellen.

Quellen:

– Originalartikel: „Dust in the Wind“ von Sarah Derouin in The Scientist