Vorgeschlagene Änderungen an Unterabschnitt W des Treibhausgas-Berichterstattungsprogramms könnten die Methanemissionen verdoppeln

Eine von Enverus Intelligence Research (EIR) durchgeführte Analyse geht davon aus, dass vorgeschlagene Änderungen an Unterabschnitt W des Treibhausgas-Berichtsprogramms die Methanemissionen erheblich erhöhen könnten. Ziel der Überarbeitungen ist es, die Genauigkeit der gemeldeten Emissionen zu verbessern und Lücken bei den von den Anlagen gemeldeten Gesamtmethanemissionen zu schließen. Die Änderungen würden neue abgedeckte Quellen hinzufügen, neue Technologien zur Quantifizierung von Emissionen nutzen und Daten auf einer detaillierteren Ebene sammeln.

Die Änderungen stehen im Einklang mit dem Programm zur Reduzierung der Methanemissionen im Rahmen des Inflation Reduction Act. Abschnitt 60113 der IRA ändert den Clean Air Act und weist die Environmental Protection Agency (EPA) an, eine Gebühr auf Methanemissionen zu erheben und zu erheben, die bestimmte Grenzwerte für Abfallemissionen überschreiten.

Ungefähr 8,000 Einrichtungen sind verpflichtet, ihre Emissionen jährlich im Rahmen des GHG Reporting Program zu melden. Eigentümer oder Betreiber von Anlagen, die Erdöl- und Erdgassysteme enthalten und 25,000 Tonnen oder mehr Treibhausgase pro Jahr ausstoßen, melden Treibhausgasdaten an die EPA. Unterabschnitt W umfasst Emissionsquellen in verschiedenen Segmenten der Erdöl- und Erdgasindustrie.

Die auf den vorgeschlagenen neuen Regeln basierende Enverus-Analyse zeigt, dass sich die Methanemissionen in den für 2021 gemeldeten Daten mehr als verdoppeln könnten, was zu einem Anstieg der Gesamtemissionen in Kohlendioxidäquivalenten um 41 % führen würde. Der Anstieg des gemeldeten Methans ist auf Superemitter-Ereignisse, höhere Emissionsfaktoren für Gerätelecks, Aktualisierungen des Verbrennungsschlupfs von Motoren und geringere Abfackelwirkungsgrade zurückzuführen.

Die öffentliche Kommentierungsfrist zur vorgeschlagenen Regelung endete am 2. Oktober 2023. Eine endgültige Regelung wird voraussichtlich bis zum 16. August 2024 erlassen. Die Änderungen treten für das Berichtsjahr 2025 in Kraft.

Während die vorgeschlagenen Änderungen die Belastung durch die im Inflation Reduction Act enthaltene Methangebühr erhöhen könnten, stehen im Rahmen des Methane Emission Reduction Program Mittel zur Verfügung, um Betreiber bei der Reduzierung von Emissionen und der Einhaltung von Meldepflichten zu unterstützen.

