Frühe Menschen bauten vor über 476,000 Jahren Strukturen aus Holz, wie eine Studie zeigt

Archäologen der University of Liverpool und der Aberystwyth University haben Beweise dafür entdeckt, dass Menschen viel früher als bisher angenommen Strukturen aus Holz gebaut haben. Die Forscher haben an einem Standort in Kalambo Falls, Sambia, gut erhaltenes Holz ausgegraben, das schätzungsweise mindestens 476,000 Jahre alt ist und vor der Entwicklung des Homo Sapiens liegt.

Der Fund ist bedeutsam, weil er den frühesten Beweis dafür liefert, dass Menschen absichtlich Holzstämme anfertigten, die zusammenpassten. Schnittspuren von Steinwerkzeugen im Holz deuten darauf hin, dass frühe Menschen zwei große Baumstämme formten und zusammenfügten, möglicherweise als Fundament einer Plattform oder eines Teils einer Behausung. Dies stellt die bisherige Annahme in Frage, dass die Menschen der Steinzeit ausschließlich Nomaden lebten.

Mithilfe von Lumineszenzdatierungstechniken bestimmten Experten der Universität Aberystwyth das Alter der Funde, indem sie untersuchten, wann Mineralien im umgebenden Sand das letzte Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Dies ermöglicht es Forschern, ein umfassenderes Verständnis der menschlichen Evolution und der Entwicklung der Technologie während der Steinzeit zu erlangen.

Die Forscher sind am Projekt „Deep Roots Of Humanity“ beteiligt, das die Entwicklung menschlicher Technologie in der Steinzeit erforscht und vom britischen Arts and Humanities Research Council finanziert wird. Das Projekt arbeitete mit Sambias National Heritage Conservation Commission, dem Livingstone Museum, dem Moto Moto Museum und dem Nationalmuseum Lusaka zusammen.

Professor Larry Barham von der University of Liverpool stellte fest, dass diese Entdeckung frühere Annahmen über unsere frühen Vorfahren in Frage stellt. Er erklärte: „Sie haben ihre Umgebung verändert, um das Leben einfacher zu machen, und sei es nur, indem sie eine Plattform gebaut haben, auf der sie am Fluss sitzen und ihre täglichen Aufgaben erledigen konnten. Diese Leute waren uns ähnlicher, als wir dachten.“

Die Ausgrabung an den Kalambo Falls, einem außergewöhnlichen Ort und einem bedeutenden Kulturerbe für Sambia, wird im weiteren Verlauf des Projekts voraussichtlich weitere spannende Entdeckungen hervorbringen.