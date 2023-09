Archäologen entdecken Beweise dafür, dass frühe Menschen Strukturen aus Holz herstellten

Archäologen der University of Liverpool und der Aberystwyth University haben Beweise dafür entdeckt, dass Menschen viel früher als bisher angenommen Strukturen aus Holz gebaut haben. Die in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Ergebnisse beschreiben die Ausgrabung von gut erhaltenem Holz in den Kalambo Falls in Sambia, das vermutlich mindestens 476,000 Jahre alt ist.

Die Forscher fanden Schnittspuren von Steinwerkzeugen im Holz, was darauf hindeutet, dass frühe Menschen zwei große Baumstämme formten und zusammenfügten, um eine Struktur zu schaffen, möglicherweise eine Plattform oder einen Teil einer Behausung. Dies ist weltweit der früheste bekannte Beweis für bewusste Holzverarbeitung. Die Entdeckung stellt die Vorstellung in Frage, dass die Menschen der Steinzeit Nomaden waren.

Prof. Larry Barham von der University of Liverpool erklärte, dass dieser Fund die Wahrnehmung unserer frühen Vorfahren verändert habe. Er betonte, dass diese Menschen nicht nur in der Steinzeit lebten, sondern ihre Intelligenz, Vorstellungskraft und Fähigkeiten nutzten, um etwas Neues und Einzigartiges zu schaffen. Die Fähigkeit, ihre Umgebung zu verändern und das Leben einfacher zu machen, zeigte sich in der Schaffung einer Plattform am Fluss für die täglichen Aufgaben.

Lumineszenzdatierungstechniken wurden von Experten der Aberystwyth University eingesetzt, um das Alter der Funde zu bestimmen. Diese Methoden zeigten, wann Mineralien im umgebenden Sand zum letzten Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Prof. Geoff Duller bemerkte, dass die Datierung solcher antiken Funde eine Herausforderung sei, aber dieser Durchbruch ermögliche ein tieferes Verständnis der menschlichen Evolution durch die Datierung weiter in die Zeit.

Der Standort bei Kalambo Falls war bereits in den 1960er Jahren ausgegraben worden, die Holzfunde konnten jedoch bisher nicht genau datiert werden. Diese Forschung ist Teil des Deep Roots Of Humanity-Projekts, das die technologische Entwicklung des Menschen während der Steinzeit untersucht. Das Projekt wird vom britischen Arts and Humanities Research Council finanziert und umfasst Teams der National Heritage Conservation Commission Sambias, des Livingstone Museums, des Moto Moto Museums und des Nationalmuseums in Lusaka.

Die Bedeutung der Stätte Kalambo Falls als wichtiges Kulturerbe für Sambia ist jetzt besser verstanden. Das Team von Deep Roots rechnet mit weiteren spannenden Entdeckungen, während es seine Arbeit im überschwemmten Sand der Kalambo Falls fortsetzt.

Quellen:

- Natur

– Universität Liverpool

– Aberystwyth University