Frühester Beweis für von Frühmenschen gefertigte Holzkonstruktionen in Sambia gefunden

Wissenschaftler der University of Liverpool und der Aberystwyth University haben an den Kalambo Falls in Sambia eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Laut ihrer in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie haben die Forscher gut erhaltenes Holz ausgegraben, das vermutlich mindestens 476,000 Jahre alt ist und aus der Zeit vor der Evolution des Homo sapiens stammt. Das Holz weist Schnittmarkierungen von Steinwerkzeugen auf, was darauf hindeutet, dass frühe Menschen absichtlich zwei große Baumstämme geformt und verbunden haben, um eine Struktur zu errichten, möglicherweise eine Plattform oder einen Teil einer Behausung.

Dieser Fund von Kalambo Falls stellt den frühesten Beweis in der Welt dar, dass Menschen Baumstämme absichtlich so angefertigt haben, dass sie zusammenpassen. Diese komplizierten Holzbearbeitungstechniken stellen den vorherrschenden Glauben in Frage, dass die Menschen der Steinzeit ausschließlich Nomaden lebten. Professor Larry Barham von der University of Liverpool bemerkte, dass diese Entdeckung unser Verständnis unserer frühen Vorfahren verändert habe. Er betonte, dass es sich bei diesen Individuen nicht einfach um primitive Wesen handelte, sondern dass sie ihre Intelligenz, Vorstellungskraft und Fähigkeiten nutzten, um etwas Innovatives und Beispielloses zu schaffen.

Das Alter dieser Holzartefakte wurde mithilfe von Lumineszenzdatierungstechniken bestimmt, die ermitteln, wann Mineralien im umgebenden Sand das letzte Mal Sonnenlicht ausgesetzt waren. Die Lumineszenzdatierung ermöglicht es Forschern, Erkenntnisse aus viel früheren Zeiträumen zu datieren und ein klareres Bild der menschlichen Evolution zu erstellen. Der Standort Kalambo Falls wurde in den 1960er Jahren ausgegraben, das Alter des Waldes war jedoch bisher ungewiss.

Die Forschung, Teil des Deep Roots Of Humanity-Projekts, beleuchtet die Entwicklung menschlicher Technologie während der Steinzeit. Das vom britischen Arts and Humanities Research Council finanzierte Projekt umfasste Kooperationen mit der National Heritage Conservation Commission, dem Livingstone Museum, dem Moto Moto Museum und dem Nationalmuseum Lusaka in Sambia. Professor Barham äußerte seine Begeisterung für zukünftige Entdeckungen am Standort Kalambo Falls und betonte dessen Bedeutung als außergewöhnliches Kulturerbe für Sambia.

Diese bahnbrechende Forschung rückt die bemerkenswerte Kreativität und den Einfallsreichtum unserer alten menschlichen Vorfahren in den Mittelpunkt und zeigt, dass sie weitaus raffinierter waren als bisher angenommen.

