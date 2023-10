NASA und Boeing bereiten sich auf Starliners erste bemannte Mission zur Internationalen Raumstation vor

NASA und Boeing arbeiten fleißig an den letzten Phasen der Verifizierungs- und Validierungsaktivitäten für den ersten Flug der Raumsonde Boeing Starliner mit Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS). Obwohl das ursprüngliche Ziel darin bestand, das Raumschiff im März flugbereit zu machen, führte eine Evaluierung des Startmanifests zu der Entscheidung, den Start im April zu planen, um bevorstehenden Besatzungsrotationen und Frachtnachschubmissionen im Frühjahr besser gerecht zu werden.

Der bevorstehende Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT) der NASA wird die erste bemannte Mission des Raumfahrzeugs sein, das speziell für den Transport von Astronauten zum und vom Orbitallabor entwickelt wurde. Die erfahrenen Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams werden diese historische Mission beginnen, sobald die Raumsonde die strengen Sicherheitsanforderungen der NASA erfolgreich erfüllt.

Boeing hat bei der Vorbereitung des Starliners für das CFT erhebliche Fortschritte gemacht. Die Entfernung des Klebebands in der oberen Kuppel des Mannschaftsraums ist bereits abgeschlossen, und es werden derzeit Anstrengungen unternommen, um das Klebeband in der unteren Kuppel des Raumfahrzeugs zu entfernen oder zu reparieren. Diese Hardware-Reparaturarbeiten werden voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen sein, gefolgt von abschließenden Bewertungen, um sicherzustellen, dass das verbleibende Band ein akzeptables Risikoniveau darstellt.

Um den aktuellen Zieltermin für den Start einzuhalten, wird bis Ende dieses Jahres ein Satz Fallschirme geliefert und auf dem CFT-Raumschiff installiert. Für die aktualisierten Brems- und Hauptfallschirme von Starliner wird ein zusätzlicher Falltest durchgeführt, der Designverbesserungen zur Erhöhung der Systemsicherheit beinhaltet. Der Falltest ist für Anfang 2024 geplant.

Boeing und die NASA planen außerdem Modifikationen an den Ventilen des aktiven Wärmekontrollsystems, um die langfristige Funktionalität zu verbessern, basierend auf den Erkenntnissen aus einem Problem mit dem Kühlerbypassventil Anfang dieses Jahres. Die notwendigen Hardware-Änderungen wurden vorgenommen und es wird daran gearbeitet, ähnliche Probleme in Zukunft zu verhindern.

Bei den für den Flugtest erforderlichen Zertifizierungsprodukten werden Fortschritte erzielt, etwa 98 % sind bereits abgeschlossen. NASA und Boeing gehen davon aus, dass die verbleibenden Zertifizierungsprodukte für das CFT Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurden erhebliche Fortschritte bei der Erfüllung der Anforderungen für die manuelle Steuerung des Raumfahrzeugs durch die Besatzung und die Analyse des Abbruchsystems erzielt.

Die neueste Version der Flugsoftware von Starliner für das CFT hat die Qualifikationstests erfolgreich abgeschlossen und durchläuft derzeit standardmäßige Hardware- und Software-Integrationstests. Gleichzeitig bleiben die Besatzungs- und Servicemodule des Raumfahrzeugs integriert und warten auf die Fortsetzung der standardmäßigen Vorflugabwicklung.

Die Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance, die das Raumschiff Starliner tragen wird, ist bereits in Florida an der Cape Canaveral Space Force Station angekommen. Der Integrationsprozess zwischen Rakete und Raumfahrzeug wird zu gegebener Zeit stattfinden.

Die NASA-Astronauten, die Teil der CFT-Mission sein werden, trainieren aktiv für ihre etwa achttägige Mission zur ISS. Diese umfassende Schulung umfasst Simulationen in allen Flugphasen in enger Zusammenarbeit mit den Einsatz- und Missionsunterstützungsteams.

Vor dem CFT absolvierte Starliner zwei unbemannte Flugtests erfolgreich, darunter den Orbital Flight Test-2, bei dem er am 21. Mai 2022 an der Raumstation andockte und dann sicher auf der White Sands Missile Range in New Mexico landete.

Die neuesten Updates zum Fortschritt der Mission finden Sie im kommerziellen Crew-Blog der NASA oder im CFT-Missionsblog. Weitere Details zum Commercial Crew-Programm der NASA finden Sie auch im Commercial Crew-Blog, unter @commercial_crew auf Twitter und auf der Facebook-Seite für Commercial Crew.

FAQ

1. Wann findet die erste bemannte Mission der Boeing Starliner-Raumsonde statt?

Die erste bemannte Mission der Raumsonde Boeing Starliner ist für April geplant, nachdem die Verifizierungs- und Validierungsaktivitäten abgeschlossen sind.

2. Wer werden die Astronauten auf der ersten bemannten Mission sein?

Die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams werden Teil der Besatzung der ersten Mission der Raumsonde Starliner sein.

3. Welche Verbesserungen werden an den Fallschirmen der Raumsonde Starliner vorgenommen?

Die Fallschirme der Raumsonde Starliner werden verstärkt, um den Sicherheitsfaktor des Systems zu erhöhen.

4. Welche Änderungen werden an den Ventilen des thermischen Kontrollsystems vorgenommen?

Boeing und die NASA planen Änderungen an den Ventilen des thermischen Kontrollsystems, um die langfristige Funktionalität zu verbessern, basierend auf den Erkenntnissen aus einer früheren Ausgabe.

5. Wie bereiten sich die Astronauten auf die Mission vor?

Die Astronauten absolvieren ein umfassendes Training, einschließlich Simulationen, um sich auf ihre Mission zur Internationalen Raumstation vorzubereiten.