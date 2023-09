Untersuchung seltener heißer Plasmaströme in der oberen Atmosphäre

In der Nähe der Erdpole sind Polarlichter ein häufiger Anblick, die in der oberen Atmosphäre farbenfrohe Lichtshows zeigen, die durch die Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind und der Magnetosphäre des Planeten verursacht werden. Näher am Äquator kann jedoch ein anderes atmosphärisches Phänomen auftreten: subaurorale Ionendrift (SAID).

Bei SAID-Ereignissen handelt es sich um den schnellen, westwärts gerichteten Fluss von heißem Plasma durch die Ionosphäre. Diese Ereignisse wurden mit sichtbaren Strukturen am Himmel in Verbindung gebracht, wie z. B. stabilen Polarlichtbögen (SAR) und starker thermischer Emissionsgeschwindigkeitsverstärkung (STEVE). Typischerweise treten SAID-Ereignisse zwischen der Dämmerung und Mitternacht auf, es wurden jedoch auch Fälle von SAID-Flüssen festgestellt, die nach Mitternacht festgestellt wurden.

In einer kürzlich im Journal of Geophysical Research: Space Physics veröffentlichten Studie konzentrierten sich Forscher auf 15 SAID-Ereignisse nach Mitternacht, die 2013 in der Nähe von Südamerika entdeckt wurden. Durch die Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen, darunter Satellitenprogrammen und Messungen der Polarlichtaktivität, untersuchten sie die Eigenschaften und Entstehung dieser seltenen Ereignisse.

Die Forscher fanden heraus, dass die SAID-Ereignisse nach Mitternacht, ähnlich wie die Ereignisse vor Mitternacht, ein Ergebnis der komplexen Wechselwirkung zwischen ionosphärischen Bedingungen und geomagnetischer Dynamik sind. Das Zusammenspiel umfasst die Bildung elektrischer Felder und Welle-Partikel-Wechselwirkungen, die als lokale Wärmequellen wirken.

Diese Erkenntnisse verbessern das Verständnis der Plasmadynamik der oberen Atmosphäre und ihres Potenzials, Radarsignale für die Satellitenverfolgung und andere kritische Anwendungen zu stören. Weitere Forschungen in diesem Bereich könnten wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie sich SAID-Ereignisse und die damit verbundenen Phänomene auf die Erdatmosphäre auswirken können.

Quelle: Ildiko Horvath et al., Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Developed in the Postmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector Through 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677