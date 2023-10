Die Parker Solar Probe bricht Rekorde als schnellstes von Menschenhand geschaffenes Objekt

Die Parker Solar Probe der NASA hat eine bemerkenswerte Leistung vollbracht, indem sie zum schnellsten jemals von Menschen geschaffenen Objekt wurde und mit einer Geschwindigkeit von 394,736 Meilen pro Stunde durch das Sonnensystem raste. Dieser Meilenstein wurde am 27. September während der 17. Runde der Mission um die Sonne erreicht. Die Sonde, die Daten über die geladenen Teilchen und magnetischen Kräfte der Sonne sammeln soll, übertraf ihren bisherigen Rekord von 364,660 Meilen pro Stunde, der vor fast drei Jahren aufgestellt wurde.

Um diese Geschwindigkeit ins rechte Licht zu rücken: Ein Flugzeug könnte die Erde in nur einer Stunde 15 Mal umkreisen oder in etwas mehr als 20 Sekunden von New York nach Los Angeles fliegen. Die Parker Solar Probe stellt nicht nur Geschwindigkeitsrekorde auf, sondern nähert sich der Sonne auch in einer Rekordnähe von 7.26 Millionen Kilometern, nur ein paar respektable Schritte von der gleißenden Sonnenoberfläche entfernt.

Das Erreichen dieser bemerkenswerten Geschwindigkeiten ist nicht nur auf leistungsstarke Treibstoffe zurückzuführen, sondern auch auf eine sorgfältig geplante Flugbahn. Die Parker Solar Probe manövriert sich strategisch durch die Sonnenkorona, indem sie den Gravitationseinfluss der Venus nutzt, um ihre Geschwindigkeit in einer allmählich abnehmenden Spirale zu verlangsamen.

Die Leistung der NASA mit der Parker Solar Probe zeigt das Potenzial, wenn Physik und Neugier zusammenkommen. Während die Sonde ihre Mission fortsetzt, wird sie eine Fülle von Informationen sammeln, die dazu beitragen werden, unser Verständnis des Verhaltens der Sonne zu verbessern. Da wir noch sieben Umlaufbahnen vor uns haben, können wir damit rechnen, dass noch mehr Rekorde gebrochen werden und unser Wissen über unseren nächsten Stern weiter wächst.

Quelle: NASA