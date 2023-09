Ashwani Kumars Forschung zu Biofilmen bei Tuberkulose-Arzneimittelresistenz

By

Ashwani Kumar, leitender Wissenschaftler am CSIR-Institute of Microbial Technology, Chandigarh, wurde für seine Forschung zu Biofilmen und Arzneimittelresistenz bei Tuberkulose mit dem Shanti Swarup Bhatnagar-Preis für Biowissenschaften ausgezeichnet. Kumars Labor konzentriert sich auf das Verständnis der Mechanismen, die Bakterien zur Entwicklung von Arzneimittelresistenzen nutzen.

Bakterielle Biofilme sind Bakteriengemeinschaften, die durch eine von den Bakterien geschaffene Matrix zusammengehalten werden. Diese Biofilme fungieren als Burgen oder Bunker und ermöglichen es den Bakterien, sich vor dem Immunsystem und Antibiotika zu verstecken. Im Fall von Tuberkulose sind die Bakterien, die die Krankheit verursachen und Mycobacterium tuberculosis (Mtb) genannt werden, bekanntermaßen intrazelluläre Krankheitserreger. Kumars Forschung stellt jedoch die Vorstellung in Frage, dass Mtb keine Biofilme bilden kann.

Sein Labor hat herausgefunden, dass die Reduzierung von Stress in der Lungenumgebung Mtb zur Bildung von Biofilmen anregt. Sie haben auch gezeigt, dass Mtb-Zellen Cellulose verwenden, ein Polymer, das in pflanzlichen Zellwänden vorkommt, um diese Biofilme herzustellen. Die Biofilme führen dazu, dass Mtb-Zellen nicht mehr auf Medikamente gegen Tuberkulose reagieren. Kumars Forschungen haben jedoch ergeben, dass ein Enzym namens Cellulase die Biofilme auflösen und die Bakterien wieder anfällig für Medikamente machen kann.

Kumars Experimente an mit Mtb infizierten Mäusen haben gezeigt, dass die Verabreichung von vernebelter Cellulase dabei hilft, Mtb während der Infektion durch Anti-TB-Medikamente abzutöten. Diese Forschung liefert neue Erkenntnisse über die Entwicklung von Arzneimittelresistenzen bei Tuberkulose und schlägt mögliche Strategien zu deren Bekämpfung vor.

Basudeb Dasguptas Forschung an der Schnittstelle von Astrophysik und Teilchenphysik

Basudeb Dasgupta, Physiker am TIFR in Mumbai, wurde für seine Arbeit an der Schnittstelle zwischen Teilchenphysik und Astrophysik mit dem Shanti Swarup Bhatnagar-Preis für Physikalische Wissenschaften ausgezeichnet. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Verständnis des Zusammenhangs zwischen der Physik astronomischer Körper und der Teilchenphysik.

Dasgupta erklärt, dass uns das Verständnis der Atome ebenso dabei hilft, die Chemie und Eigenschaften von Materialien zu verstehen, wie das Verständnis der Teilchenphysik uns hilft, das Verhalten astrophysikalischer Objekte zu verstehen. Beispielsweise kann die Untersuchung subatomarer Teilchen, sogenannte Neutrinos, Einblicke in die Sternentwicklung liefern. Neutrinos gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und können von einer Geschmacksrichtung zur anderen wechseln. Dieser Prozess findet im Inneren massereicher Sterne statt und kann deren Entwicklung beeinflussen.

Dasguptas Forschungen zu Neutrinos haben eine Instabilität vorhergesagt, die aufgrund der kohärenten Wechselwirkungen vieler Neutrinos untereinander in einer dicht gepackten Umgebung auftritt. Es wird angenommen, dass diese Instabilität die Explosion von Sternen und die Entstehung chemischer Elemente beeinflusst, die für das Leben im Universum unerlässlich sind.

Zusätzlich zu seiner Arbeit an Neutrinos untersucht Dasgupta die mysteriöse „Dunkle Materie“, deren Existenz theoretisch existiert, deren Existenz jedoch noch nicht vollständig erklärt wurde. Beobachtungen von Galaxien und des Universums deuten auf das Vorhandensein zusätzlicher Masse hin, die nicht durch sichtbare Materie erklärt werden kann. Dunkle Materie zu verstehen ist eine große Herausforderung in der modernen Physik.

Quellen:

– Ashwani Kumars Interview: Abgerufen von [Quelle]

– Basudeb Dasguptas Interview: Abgerufen von [Quelle]

Hinweis: URLs für Quellen sind nicht enthalten.