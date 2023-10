Hauptspiegel für Riesen-Magellan-Teleskop steht kurz vor der Fertigstellung

Das siebte und letzte Hauptspiegelsegment für das Giant Magellan Telescope (GMT) soll gebaut werden, was das Projekt seinem Abschluss näher bringt. Der Spiegel mit einem Durchmesser von 27.5 Fuß und einer Höhe von zwei Stockwerken wird in den nächsten drei Monaten einem Abkühlungsprozess unterzogen, bevor er für das Teleskop vorbereitet wird. Durch diesen vierjährigen Herstellungsprozess erhält das GMT die erforderliche Anzahl an Spiegelsegmenten, um seine 4,155 Quadratmeter große Lichtsammelfläche zu vervollständigen, was es zum weltweit größten und anspruchsvollsten Optikobjekt macht, das jemals hergestellt wurde.

Das Riesen-Magellan-Teleskop wird das erste extrem große Teleskop sein, dessen Primärspiegelanordnung fertiggestellt ist. Mit seiner Lichtsammelleistung, Effizienz und Bildauflösung wird das Teleskop voraussichtlich bahnbrechende Entdeckungen in verschiedenen Bereichen der Astronomie machen. Laut Rebecca Bernstein, der leitenden Wissenschaftlerin des GMT, werden die Fähigkeiten des Teleskops es Forschern ermöglichen, Planeten mit hoher räumlicher und spektraler Auflösung zu untersuchen. Dies wird entscheidend sein, um die Zusammensetzung eines Planeten, das Vorhandensein von flüssigem Wasser und das Potenzial für Leben zu bestimmen.

Buell Jannuzi, Direktor des Steward Observatory und Leiter der Abteilung für Astronomie, zeigte sich erfreut über die bevorstehende Fertigstellung dieses bahnbrechenden Observatoriums und betonte die erheblichen Auswirkungen, die es auf zukünftige Entdeckungen haben wird.

