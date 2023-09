Der Weg zur kommerziellen Rentabilität: Entschlüsselung des Reaktionsmechanismus von Lithium-Schwefel-Batterien

Wissenschaftlern des Argonne National Laboratory des US-Energieministeriums (DOE) ist ein bedeutender Durchbruch beim Verständnis des Reaktionsmechanismus von Lithium-Schwefel-Batterien gelungen. Diese kürzlich in „Nature“ veröffentlichte Entdeckung geht auf ein großes Problem ein, das die kommerzielle Durchführbarkeit dieser Batterien behindert hat: ihre kurze Lebensdauer.

Lithium-Schwefel-Batterien bieten gegenüber Lithium-Ionen-Batterien mehrere Vorteile, darunter eine höhere Energiespeicherkapazität, geringere Kosten und die Verwendung von reichlich vorhandenem und erschwinglichem Schwefel. Wenn diese Batterien jedoch auf kommerzielle Größe vergrößert werden, kommt es bei wiederholten Lade- und Entladezyklen zu einem raschen Leistungsabfall.

Die Hauptursache für diesen Rückgang ist die Auflösung von Schwefel aus der Kathode, was zur Bildung löslicher Lithiumpolysulfide führt. Diese Verbindungen fließen während des Ladevorgangs in die negative Lithium-Metall-Elektrode, was das Problem noch verschlimmert. Dieser Schwefelverlust und Änderungen in der Anodenzusammensetzung wirken sich erheblich auf die Leistung der Batterie aus.

In einer früheren Studie haben Argonne-Wissenschaftler einen Katalysator entwickelt, der das Schwefelverlustproblem wirksam mildert, wenn er der Schwefelkathode hinzugefügt wird. Der Wirkungsmechanismus dieses Katalysators auf atomarer Ebene war jedoch bisher unbekannt.

Die aktuelle Forschung des Argonne-Teams ergab, dass die Anwesenheit des Katalysators in der Kathode zu einem anderen Reaktionsweg führt. Mit dem Katalysator bilden sich auf der Kathodenoberfläche dichte nanoskalige Blasen aus Lithiumpolysulfiden, die den Schwefelverlust verhindern und die Batterieleistung aufrechterhalten. Ohne den Katalysator bilden sich stattdessen mikroskalige stäbchenförmige Strukturen.

Modernste Charakterisierungstechniken, darunter Synchrotron-Röntgenstrahlen und eine neu erfundene Technik zur Visualisierung der Elektroden-Elektrolyt-Grenzfläche, wurden verwendet, um diesen Reaktionsmechanismus zu entschlüsseln.

Mit diesem Durchbruch sieht die Zukunft von Lithium-Schwefel-Batterien vielversprechend aus und bietet eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Lösung für die Transportindustrie.

