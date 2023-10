Ein unbekanntes Gebiet: Das Exklusive, das in Säugetierzellen gefunden wird

Forscher haben in Säugetierzellen eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie ein Kompartiment namens Exclusom identifiziert haben. Dieses neu entdeckte Kompartiment im Zellplasma besteht aus DNA-Ringen, sogenannten Plasmiden. Diese Plasmide können aus verschiedenen Quellen stammen, unter anderem außerhalb der Zelle und aus den Telomeren, den verschlossenen Enden der Chromosomen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Plasmide im Exclusom keine Baupläne für Proteine ​​enthalten.

Die von Ruth Kroschewski vom Institut für Biochemie der ETH Zürich geleitete Studie zeigt, dass das Exclusom eine Schlüsselfunktion zum Schutz der Chromosomen in Zellen hat. Das Exclusom fungiert als Mechanismus für Zellen, um zwischen ihrer eigenen DNA, die noch benötigt wird, und fremder DNA, die nicht mehr benötigt wird, zu unterscheiden. Die DNA-Ringe, die nicht abgetrennt werden können, könnten sich möglicherweise in den Chromosomen festsetzen oder durch die Übersetzung in Proteine ​​die Zellphysiologie stören.

Die Forscher glauben, dass das Exclusom eine Rolle im zellulären immunologischen Gedächtnis spielen könnte. Ein spezielles Protein, das im Zellplasma an DNA bindet, wird seit Jahren untersucht und ist bekannt dafür, dass es auch an DNA-Ringe bindet. Dieses Protein kann in Zellen eine Signalkaskade auslösen, die zur Produktion und Freisetzung entzündungsfördernder Botenstoffe führt. Diese anhaltende Signalübertragung könnte das Immunsystem zu der Annahme verleiten, dass eine anhaltende Infektion vorliegt, was möglicherweise zu Autoimmunreaktionen wie systemischem Lupus erythematodes führt.

Es wird angenommen, dass das Exclusom auf die frühe Evolution zurückgeht, als Eukaryoten auftauchten. Es wird vermutet, dass das Exclusom als Mittel zur Organisation und zum Schutz ringförmiger DNA vor der Fusion verschiedener Organismen entwickelt wurde. Während die exklusive Hülle der des Zellkerns ähnelt, ist sie viel einfacher mit Lücken, die nur in den frühen Stadien der Bildung der Kernhülle zu sehen sind. Die Gründe dafür, warum Plasmide in eine unvollständige Membranhülle eingewickelt sind, bleiben unklar.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Geheimnisse des Exclusoms zu verstehen, einschließlich der Veränderungen der Plasmid-DNA und der Faktoren, die die Plasmidablagerung im Exclusom bestimmen. Dieses neu entdeckte Kompartiment eröffnet Möglichkeiten zur Erforschung zellulärer Mechanismen und ihrer Auswirkungen auf Krankheiten und Immunreaktionen.

Quellen:

– ETH Zürich