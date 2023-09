Forschern zufolge könnten bakterielle Proteine, die Nutzpflanzen schädigen, mithilfe von Nanopartikeln neutralisiert werden

Forschern der Duke University ist ein Durchbruch beim Verständnis gelungen, wie bestimmte schädliche Bakterienproteine, bekannt als AvrE/DspE, Krankheiten in Nutzpflanzen verursachen. Es wurde festgestellt, dass diese Proteine ​​Kanäle in Pflanzen bilden, die zu Infektionen führen. Mithilfe von Vorhersagen der künstlichen Intelligenz hat das Forschungsteam jedoch Nanopartikel entdeckt, die diese Kanäle blockieren und so effektiv verhindern können, dass die Bakterien Schaden anrichten. Diese Entdeckung hat das Potenzial, der Weltwirtschaft jährlich Verluste in Höhe von 220 Milliarden US-Dollar durch Pflanzenkrankheiten zu ersparen.

Seit über zwei Jahrzehnten untersuchen der Biologe Sheng-Yang He und sein Team die Moleküle, mit denen Pflanzenpathogene Krankheiten in verschiedenen Nutzpflanzen verursachen. Eine Familie injizierter Proteine, AvrE/DspE, war von besonderem Interesse. Es wurde festgestellt, dass diese Proteine ​​das Immunsystem der Pflanzen unterdrücken und dunkle wassergetränkte Flecken auf den Blättern verursachen, was auf eine Infektion hindeutet. Trotz ihrer Bedeutung blieben viele Fragen zur Funktionsweise dieser Proteine ​​​​unbeantwortet.

Um dieses Problem anzugehen, griffen die Forscher auf ein Computerprogramm namens AlphaFold2 zurück, das künstliche Intelligenz nutzt, um die 3D-Form von Proteinen vorherzusagen. Computergenerierte 3D-Karten der AvrE/DspE-Proteine ​​zeigten eine strohhalmartige Form mit einem zylindrischen Stiel. Dies veranlasste die Forscher zu der Hypothese, dass diese Proteine ​​Kanäle erzeugen könnten, um ein Loch in Pflanzenzellmembranen zu bohren und Zugang zum Pflanzeninneren zu erhalten.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass der innere Kern der Proteinstruktur eine besondere Affinität zu Wasser aufweist, was darauf hindeutet, dass dadurch ein Wasserkanal innerhalb der Pflanze entstehen könnte. Um diese Hypothese zu testen, fügten die Forscher die Genauslesungen für die bakteriellen Proteine ​​zu Froscheiern hinzu und beobachteten, dass die Eier anschwollen und platzten, wenn sie einer verdünnten Salzlösung ausgesetzt wurden.

Um diese bakteriellen Proteine ​​zu entschärfen, experimentierten Forscher mit winzigen kugelförmigen Nanopartikeln, sogenannten PAMAM-Dendrimeren. Durch Tests unterschiedlich großer Partikel identifizierten sie eines, das möglicherweise das von den Bakterien produzierte Wasserkanalprotein blockieren und Infektionen verhindern könnte.

Dieser Durchbruch hat erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft, da er eine potenzielle Methode zur Neutralisierung schädlicher Bakterienproteine ​​und zur Vorbeugung von Pflanzenkrankheiten darstellt. Der Einsatz von Nanopartikeln zur Blockierung der von diesen Proteinen geschaffenen Kanäle könnte zu erheblichen wirtschaftlichen Einsparungen führen und die globale Ernährungssicherheit gewährleisten.

