Alte Baumringe enthüllen Hinweise auf massive Sonneneruption

By

Forscher haben Hinweise auf das größte Sonneneruptionsereignis der Geschichte gefunden, indem sie alte, halbversteinerte Baumringe aus einem Wald in den südlichen französischen Alpen untersuchten. Durch die Analyse der Baumringe und die Messung der Menge an Kohlenstoff-14 entdeckten die Forscher eine bedeutende Anomalie: einen einjährigen Anstieg des Kohlenstoff-14, der vor 14,300 Jahren auftrat. Diese Anomalie wurde auch in Eiskernproben aus Grönland beobachtet, die im gleichen Zeitraum einen Anstieg eines radioaktiven Isotops von Beryllium zeigten. Die einzige bekannte Erklärung für den plötzlichen Anstieg radioaktiver Elemente ist eine Sonneneruption, allerdings von wirklich epischem Ausmaß.

Sonneneruptionen dieser Größenordnung wurden noch nie beobachtet, da unsere aufgezeichnete Geschichte der Sonnenaktivität relativ kurz ist. Durch die Untersuchung von Baumringen und Eiskernproben können Wissenschaftler das Verhalten der Sonne in der Vergangenheit besser verstehen. Es ist wichtig, das Verhalten der Sonne in der Vergangenheit zu verstehen, um zukünftige Sonnenstürme genau vorherzusagen und sich darauf vorzubereiten.

Das stärkste aufgezeichnete Sonneneruptionsereignis ereignete sich im Jahr 1859, bekannt als das Carrington-Ereignis. Dieses Ereignis führte dazu, dass Polarlichter bis nach Kuba sichtbar waren, und Telegraphenbetreiber berichteten, dass sie aufgrund der extremen elektromagnetischen Energie, die der Sturm erzeugte, Stromschläge erlitten hätten. Die Sonneneruption vor 14,300 Jahren muss mindestens zehnmal stärker gewesen sein, um die aufgezeichnete Menge an Kohlenstoff-14 zu erzeugen.

Extreme Sonnenstürme wie dieser können katastrophale Auswirkungen auf die Erde haben. Sie können Transformatoren in Stromnetzen beschädigen und zu längeren Stromausfällen führen. Auch Satelliten zur Navigation und Kommunikation können dauerhaft beschädigt werden. Darüber hinaus besteht für Astronauten bei solchen Ereignissen das Risiko einer starken Strahlenbelastung.

Durch die Untersuchung alter Baumringe und das Verständnis der Geschichte von Sonneneruptionen können Wissenschaftler besser vorhersagen, wann der nächste Sturm wahrscheinlich auftreten wird, und sich auf seine möglichen Auswirkungen vorbereiten. Die Entdeckung des größten Sonneneruptionsereignisses in der Geschichte unterstreicht die Bedeutung weiterer Forschung auf diesem Gebiet, um unsere Technologie und Infrastruktur vor zukünftigen Sonnenstürmen zu schützen.

Quellen:

– Studie von Edouard Bard, Professor für Klima und Meeresentwicklung, Collège de France und CEREGE

– Mitverfasste Studie von Tim Heaton, Professor für Angewandte Statistik, University of Leeds