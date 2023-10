Riesiges Fossil einer Falltürspinne in Australien ausgegraben

Wissenschaftler haben in Australien eine bedeutende Entdeckung gemacht und das riesige Fossil einer Falltürspinne freigelegt. Dieser Fund wirft Licht auf die Geschichte und Aussterbemuster dieser alten Spinnentiere in der Region. Das Fossil wurde in den Central Tablelands von New South Wales gefunden und ist das zweitgrößte Spinnenfossil, das jemals entdeckt wurde.

Die Spinne mit dem Namen Megamonodontium mccluskyi ist mehr als fünfmal so groß wie ihre modernen Verwandten. Dieser Befund ist besonders wichtig, da der Fossilienbestand australischer Spinnen dürftig ist. Tatsächlich wurde in Australien nur eine weitere fossile mygalomorphe Spinne gefunden. Die Knappheit dieser Fossilien macht es für Wissenschaftler schwierig, die Evolutionsgeschichte dieser Spinnengruppe zu verstehen.

Matthew McCurry, Paläontologe an der UNSW, erklärte die Bedeutung dieser Entdeckung. Er gab an, dass in Australien bisher nur vier Spinnenfossilien gefunden worden seien. Das neu entdeckte Fossil liefert wertvolle Informationen über das Aussterben der Spinnen und füllt eine Lücke in unserem Verständnis. Der nächste lebende Verwandte dieses Fossils findet sich heute in Feuchtwäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea. Dies deutet darauf hin, dass die Gruppe einst ähnliche Gebiete auf dem australischen Festland bewohnte, aber ausstarb, als das Land immer trockener wurde.

Megamonodontium mccluskyi hat Ähnlichkeit mit den heutigen Falltürspinnen mit Bürstenfüßen, die im Westen von New South Wales vorkommen. Das Alter des Fossils wird auf 11 bis 16 Millionen Jahre geschätzt. Die versteinerte Spinne wurde nach Dr. Simon McClusky benannt, dem Wissenschaftler, der die Entdeckung machte. Der Befund ist das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen von Wissenschaftlern der ANU, UC und UNSW.

Das Fossil ist von globaler Bedeutung, da es nicht nur die größte in Australien gefundene versteinerte Spinne ist, sondern auch das erste weltweit entdeckte Fossil der Familie Barychelidae. Falltürspinnen mit Bürstenfüßen sind eine vielfältige Gruppe von Spinnen, und in Australien gibt es derzeit zehn Gattungen dieser Spinnen. Aufgrund ihres Grabverhaltens werden sie jedoch nicht oft zu Fossilien.

Das Fossil ist heute Teil der paläontologischen Sammlung des Australian Museum und ermöglicht weitere Forschungen zu alten Spinnentieren. Interessanterweise wurde am Fundort McGraths Flat in der Nähe von Gulgong kürzlich auch eine neue versteinerte Springspinne gefunden. Dieser Befund eröffnet Möglichkeiten für weitere Studien zu prähistorischen Spinnen in der Region.

