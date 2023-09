Prähistorischer Fisch bietet Einblick in die Evolution des Schädels

Eine neue in Nature veröffentlichte Studie hat ergeben, dass ein 455 Millionen Jahre alter fossiler Fisch, Eriptychius americanus, wichtige Einblicke in die Entwicklung der Schädel von Wirbeltieren geliefert hat. Forscher der Universität Birmingham, des Naturalis Biodiversity Centre und des Natural History Museum verwendeten Computertomographie, um eine detaillierte 3D-Darstellung des Fischschädels nachzubilden. Dies ist das erste Mal, dass eine so umfassende Rekonstruktion dieses Exemplars durchgeführt wurde, das in den 1940er Jahren gesammelt wurde und im Field Museum of Natural History aufbewahrt wird.

Die Studie ergab, dass Eriptychius eine einzigartige Schädelstruktur hatte, die sich von der aller zuvor gesehenen Wirbeltiere unterschied. Anstelle einer festen Knochen- oder Knorpelstruktur, die das Gehirn umhüllte, verfügte dieser Fisch über getrennte, unabhängige Knorpel, die sein Gehirn schützten. Diese Entdeckung legt nahe, dass die Entwicklung der Strukturen zur Trennung des Gehirns von anderen Teilen des Kopfes möglicherweise auf Eriptychius zurückgeht.

Dr. Ivan Sansom, der leitende Autor der Studie, erklärte die Bedeutung dieser Ergebnisse: „Dies sind äußerst aufregende Ergebnisse, die möglicherweise Aufschluss über die frühe Evolutionsgeschichte darüber geben, wie primitive Wirbeltiere ihr Gehirn schützten.“ Er betonte auch, wie wichtig es sei, Museumssammlungen zu studieren und neue Techniken anzuwenden, um neue Erkenntnisse über antike Organismen zu gewinnen.

Dr. Richard Dearden, der Hauptautor der Studie, betonte, wie moderne Bildgebungstechniken es Forschern ermöglichten, die einzigartige Erhaltung des Fischkopfes zu entdecken und damit eine große Lücke in unserem Verständnis der Schädelentwicklung zu schließen. Dieses Wissen hat Auswirkungen auf das Verständnis der Entwicklung des Schädels bei allen Wirbeltieren, einschließlich des Menschen.

Diese Studie zeigt den Wert des Einsatzes fortschrittlicher Bildgebungstechniken zur Analyse von Fossilien und zum Gewinn eines tieferen Verständnisses ausgestorbener Arten. Es unterstreicht auch die Bedeutung von Museumssammlungen für die Bereitstellung wertvoller Exemplare für die wissenschaftliche Forschung.

