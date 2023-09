Uralte Fischfossilien bieten neue Einblicke in die Evolution von Wirbeltierschädeln

Laut einer in Nature veröffentlichten Studie hat ein 455 Millionen Jahre alter fossiler Fisch Forschern eine neue Perspektive darauf eröffnet, wie sich Wirbeltiere entwickelt haben, um ihr Gehirn zu schützen. Bei dem betreffenden Exemplar handelt es sich um Eriptychius americanus, einen alten kieferlosen Fisch, der in Colorado, USA, entdeckt wurde. Die Forscher der Universität Birmingham, des Naturalis Biodiversity Centre in Leiden, Niederlande, und des Naturhistorischen Museums verwendeten Computertomographie, um eine detaillierte 3D-Darstellung des Fischschädels zu erstellen.

Diese Studie ist die erste, die den Schädel von Eriptychius umfassend nachbildet. Er wurde in den 1940er Jahren gesammelt, ursprünglich in den 1960er Jahren beschrieben und befindet sich derzeit im Field Museum of Natural History in Chicago. Die vom Leverhulme Trust finanzierte Forschung ergab, dass Eriptychius getrennte, unabhängige Knorpel besaß, die das Gehirn umhüllten, im Gegensatz zu späteren Arten, die über einen vollständig verbundenen Knorpelkäfig verfügten. Dies deutet darauf hin, dass die frühe Entwicklung von Strukturen zur Trennung des Gehirns von anderen Teilen des Kopfes möglicherweise bei Eriptychius begonnen hat.

Dr. Ivan Sansom, Dozent für Paläobiologie an der Universität Birmingham und leitender Autor der Studie, zeigte sich begeistert über die Ergebnisse und erklärte, dass sie möglicherweise Aufschluss über die frühe Evolutionsgeschichte darüber geben, wie primitive Wirbeltiere ihr Gehirn schützten. Dr. Richard Dearden, Hauptautor der Studie und Postdoktorand am Naturalis Biodiversity Centre, betonte die Bedeutung der Entdeckung und erklärte, dass sie eine große Lücke im Verständnis der Entwicklung des Schädels bei allen Wirbeltieren, einschließlich des Menschen, schließe.

Diese Studie unterstreicht die Bedeutung von Museumssammlungen und der Anwendung neuer Bildgebungstechniken bei der Untersuchung antiker Exemplare. Mithilfe der Computertomographie konnten Wissenschaftler neue Erkenntnisse über die Evolution der Schädel von Wirbeltieren gewinnen. Die Ergebnisse liefern wertvolle Informationen über die frühen Stadien des Gehirnschutzes bei primitiven Wirbeltieren und tragen zu unserem Verständnis der Evolutionsgeschichte dieses entscheidenden anatomischen Merkmals bei.

