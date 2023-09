Vor-Pilot-Umfrage enthüllt Dutzende mögliche ultradiffuse Galaxien

Eine kürzlich von Astronomen der University of Western Australia und anderen Institutionen durchgeführte Studie hat 78 potenzielle ultradiffuse Galaxien (UDGs) in der Eridanus-Supergruppe anhand von Daten aus der WALLABY-Vorpilotumfrage untersucht. Ultradiffuse Galaxien zeichnen sich durch eine außergewöhnlich geringe Dichte aus. Einige sind so groß wie die Milchstraße, besitzen aber nur etwa 1 % ihrer Sterne. Die Forscher wollten verstehen, warum diese schwachen, aber großen Galaxien nicht durch die Gezeitenkräfte ihrer Wirtshaufen auseinandergerissen werden.

Die WALLABY-Durchmusterung, die Teil des Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) ist, konzentriert sich auf die Beobachtung von neutralem Wasserstoff (HI) im lokalen Universum. In dieser Pre-Pilot-Studie analysierte das Team Daten von SMUDGes (Systematical Measurement Ultra-diffuse Galaxies), um UDG-Kandidaten in der Eridanus-Supergruppe zu untersuchen, die aus Gruppen von Galaxien besteht, die schließlich zu einem Cluster verschmelzen könnten.

Bei der Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und Merkmale von 78 UDG-Kandidaten aus dem SMUDGes-Katalog identifizierten die Forscher sechs von ihnen als mögliche UDGs, während der Rest als Zwerggalaxien mit geringer Oberflächenhelligkeit (LSB) klassifiziert wurde. Die meisten Galaxien in der Probe hatten effektive Radien von weniger als 4,900 Lichtjahren, waren massearm (weniger als 100 Millionen Sonnenmassen) und überwiegend rot gefärbt.

Eines der wichtigsten Ergebnisse war, dass neutraler Wasserstoff nur in einer der untersuchten Galaxien nachgewiesen wurde, was auf eine geringere Nachweisrate für HI in UDGs hinweist. Die Forscher schlugen vor, dass in der gesamten WALLABY-Erhebung mit etwa 22 Nachweisen von neutralem Wasserstoff zu rechnen sei, wobei die Wahrscheinlichkeit in isolierten und lockeren Gruppenumgebungen höher sei.

Die Studie untersuchte auch, ob Gezeiten- oder Staudruck-Stripping die Bildung von UDGs in der Eridanus-Supergruppe erklären könnte. Die Forscher identifizierten ein potenzielles UDG, das sich möglicherweise durch Gezeitenerwärmung oder Interaktion gebildet hat, kamen jedoch zu dem Schluss, dass es sich wahrscheinlich eher um ein Hintergrund-UDG als um einen Teil der Eridanus-Gruppe handelte.

Weitere Untersuchungen zu UDGs sind erforderlich, um die Mechanismen hinter ihrer Entstehung aufzudecken und Licht auf ihre rätselhafte Natur zu werfen.

Quelle: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2309.11799)

