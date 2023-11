Sonnenwinde werden voraussichtlich einen weiteren Sonnensturm auslösen

Ein neuer Sonnensturm könnte am Horizont stehen, und dieses Mal wird er nicht durch koronale Massenauswürfe (Coronal Mass Ejection, CMEs) verursacht. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass schnelle Sonnenwinde dafür verantwortlich sind. Dies geschieht im Anschluss an eine kürzliche Flut an Sonnenaktivität, die innerhalb einer Woche bereits einen Sturm der Klasse G3 und einen Sturm der Klasse G1 ausgelöst hat.

Während ein Riss im Erdmagnetfeld den vorherigen Sturm am 28. Oktober verursachte, wird die bevorstehende Störung voraussichtlich auf ein Bombardement von Sonnenwinden zurückzuführen sein. Einem Bericht von SpaceWeather zufolge wird die Erde in einen Strom sich schnell bewegender Sonnenwinde geraten, die aus einem südlichen Loch in der Sonnenatmosphäre stammen, was am 1. und 8. November zu kleineren geomagnetischen Stürmen der Klasse G9 führen könnte.

Der erwartete Sturm der Klasse G1 gibt bei verschiedenen Gruppen wie Seeleuten, Fliegern, Drohnenpiloten und Amateurfunkern Anlass zur Sorge, da er das Potenzial hat, Funkwellen zu stören und Polarlichter auszulösen. Die Auswirkungen von Sonnenstürmen können jedoch weit über diese unmittelbaren Störungen hinausgehen. In schwerwiegenderen Fällen können sie GPS- und Mobilfunknetze stören, die Internetverbindung beeinträchtigen, Satelliten beschädigen, Ausfälle im Stromnetz verursachen und sogar die Elektronik am Boden gefährden.

Das Verständnis und die Überwachung der Sonnenaktivität sind entscheidend, um die Auswirkungen solcher Stürme abzumildern. Das mit einer Reihe von Instrumenten ausgestattete NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) beobachtet die Sonne seit 2010. Zu diesen Instrumenten gehören der Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), das Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) und das Atmospheric Imaging Assembly (AIA) sammelt wertvolle Daten zu verschiedenen Sonnenphänomenen, bietet Einblicke in das Verhalten der Sonne und hilft bei der Vorhersage und Vorbereitung von Sonnenstürmen.

Während wir uns auf den bevorstehenden Sonnensturm vorbereiten, ist es wichtig, über mögliche Störungen informiert zu bleiben und die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz unserer Kommunikationssysteme und Infrastruktur zu treffen.

FAQ

F: Was verursacht Sonnenstürme?

A: Sonnenstürme können durch koronale Massenauswürfe (CME) oder sich schnell bewegende Sonnenwinde verursacht werden.

F: Was sind die möglichen Folgen von Sonnenstürmen?

A: Sonnenstürme können GPS- und Mobilfunknetze stören, die Internetverbindung beeinträchtigen, Satelliten schädigen, Ausfälle im Stromnetz auslösen und die bodengestützte Elektronik gefährden.

F: Wie werden Sonnenstürme überwacht?

A: Organisationen wie das NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) nutzen Instrumente wie den Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), das Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) und die Atmospheric Imaging Assembly (AIA), um Sonnenaktivitäten zu beobachten und Daten darüber zu sammeln .

F: Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten während eines Sonnensturms getroffen werden?

A: Während eines Sonnensturms wird empfohlen, sich über mögliche Störungen auf dem Laufenden zu halten, die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz der Kommunikationssysteme zu treffen und alle Richtlinien der zuständigen Behörden zu befolgen.