Nerf Blaster Design feuert 100 Pfeile pro Sekunde ab

Zusammenfassung: Ein Heimwerker hat einen vollautomatischen Nerf-Blaster entwickelt, der 100 Pfeile pro Sekunde abfeuern kann und damit die Standardspielzeuge von Nerf in puncto Schlagkraft, Präzision und Feuerrate übertrifft. Das Design des Blasters nutzt Pfeile halber Länge, die effizienter fliegen, wenn sie von leistungsstarken Blastern abgefeuert werden. Die Darts werden in ein Trommelmagazin mit Schiebern geladen, die sie beim Drehen der Trommel in die Räder schieben. Das Erreichen der hohen Feuerrate war eine Herausforderung, da der Ersteller mit Schwierigkeiten wie zerfetzten Pfeilen und wegfliegenden Teilen aus den Magazinen konfrontiert war. Durch iteratives Design funktioniert der Blaster jetzt jedoch reibungslos, wobei die Darts das Magazin verlassen und mit großer Geschwindigkeit in die Tiefe fliegen. Es wurden Videos geteilt, die den Blaster in Aktion zeigen und die schnelle Abfolge der abgefeuerten Pfeile zeigen.

-

Für Nerf-Enthusiasten, die ein verbessertes Sprengerlebnis suchen, hat ein DIY-Designer namens [3DprintedLife] erfolgreich einen vollautomatischen Blaster entwickelt, der über die Einschränkungen standardmäßiger Nerf-Spielzeuge hinausgeht. Dieses innovative Design zielt darauf ab, eine bemerkenswerte Feuerrate von 100 Pfeilen pro Sekunde zu erreichen und gleichzeitig eine verbesserte Schlagkraft und Präzision beizubehalten.

Um die gewünschte Leistung zu erzielen, verwendet der Blaster Darts halber Länge, die bekanntermaßen bessere Flugeigenschaften aufweisen, wenn sie von leistungsstarken Blastern abgefeuert werden. Diese Pfeile werden durch Riemen angetrieben, die von leistungsstarken Motoren angetrieben werden, ähnlich der Mechanik von Radstrahlern. Die Munition wird in ein Trommelmagazin geladen, das mit Schiebern ausgestattet ist, die die Pfeile effizient in die Drehräder schieben.

Allerdings erwies sich das Erreichen einer Feuerrate von 100 Pfeilen pro Sekunde als große Herausforderung. Während des Bauprozesses stieß der Designer auf Hindernisse wie zerfetzte Pfeile und herausgeschleuderte Magazine. Durch sorgfältige Iteration und Verfeinerung des Designs konnten diese Probleme nach und nach überwunden werden. Das Ergebnis ist ein Blaster, der die Darts zuverlässig aus dem Magazin abfeuert und sie mit beeindruckender Geschwindigkeit in die Tiefe schleudert.

Für diejenigen, die die Feinheiten des Blaster-Designs erkunden möchten, sind Dateien über OnShape verfügbar. Darüber hinaus wurden Videos geteilt, die die Schnellfeuerfähigkeiten des Blasters demonstrieren und den Zuschauern die Möglichkeit bieten, die beeindruckende Abfolge der abgefeuerten Pfeile mitzuerleben.

Weitere Designs und Modifikationen von Nerf-Blastern wurden bereits zuvor gesehen und zeigen das Engagement und die Kreativität der Nerf-Enthusiasten-Community.

Quellen:

– [3DprintedLife]

– YouTube (Videolinks nicht bereitgestellt)