Die kosmischen Nachbarschaften supermassiver Schwarzer Löcher

Als Astronom an der University of Arizona ist eines meiner Hauptforschungsgebiete das Wachstum supermassereicher Schwarzer Löcher. Ähnlich wie unsere Erziehung uns als Individuen prägt, kann auch die Umgebung, in der sich ein supermassereiches Schwarzes Loch befindet, sein Wachstum beeinflussen.

Jedes supermassereiche Schwarze Loch hat ein Zuhause, die sogenannte Heimatgalaxie, und eine Nachbarschaft, die aus einer lokalen Gruppe anderer Galaxien besteht. Diese supermassiven Schwarzen Löcher wachsen, indem sie Gas verbrauchen, das bereits in ihrer Muttergalaxie vorhanden ist, und werden manchmal milliardenfach schwerer als unsere Sonne.

Die theoretische Physik sagt voraus, dass es Milliarden von Jahren dauern wird, bis Schwarze Löcher zu Quasaren heranwachsen, bei denen es sich um unglaublich helle und leistungsstarke Objekte handelt, die von Schwarzen Löchern angetrieben werden. Astronomen haben jedoch herausgefunden, dass sich viele Quasare in einem viel kürzeren Zeitraum von einigen hundert Millionen Jahren gebildet haben.

Dieses faszinierende Phänomen des schneller als erwarteten Wachstums von Schwarzen Löchern hat mich dazu veranlasst, den Raum um diese Schwarzen Löcher herum zu erkunden. Mich interessiert, ob die massereichsten Quasare in dicht besiedelten Regionen mit zahlreichen anderen Galaxien entstehen oder ob sie selbst in verlassenen Gebieten des Universums enorme Größen erreichen können.

Ein Aspekt, den ich studiert habe, sind Galaxien-Protohaufen. Protocluster sind Ansammlungen von Galaxien, die noch nicht zu einem einzigen Objekt zusammengebrochen sind. Sie enthalten Hunderte von Galaxien und zeichnen sich durch kollidierende Galaxien, wachsende Schwarze Löcher und große Mengen an Gas aus, aus denen schließlich neue Sterne entstehen.

Diese Protocluster wachsen viel schneller als ursprünglich angenommen und stellen ein weiteres kosmisches Rätsel dar, das die Astronomen lösen müssen. Wir versuchen den Zusammenhang zwischen der schnellen Entwicklung von Quasaren und Protoclustern zu verstehen.

Um Protohaufen zu untersuchen, benötigen Astronomen sowohl Bilder als auch Spektren jeder Galaxie innerhalb des Protohaufens. Bilder liefern Informationen über die Form, Größe und Farbe einer Galaxie, während Spektren anhand bestimmter Lichtwellenlängen die Entfernung der Galaxie von der Erde verraten.

Das kommende James-Webb-Weltraumteleskop wird unsere Möglichkeiten zur Untersuchung von Protoclustern und Quasaren erheblich verbessern. Dieses fortschrittliche Teleskop wird es uns ermöglichen, Galaxien und Schwarze Löcher so zu beobachten, wie sie vor Milliarden von Jahren erschienen, und einen Einblick in ihre frühe Entwicklung zu geben.

Ein besonderes Instrument des James-Webb-Weltraumteleskops, ein sogenannter spaltloser Weitfeldspektrograph, hat die Suche nach Galaxienumgebungen revolutioniert. Es kann Spektren aller Galaxien in seinem Sichtfeld gleichzeitig erfassen und ermöglicht es Astronomen, in nur wenigen Stunden ganze kosmische Städte zu kartieren.

Mehrere laufende Projekte nutzen das James Webb-Weltraumteleskop, um Quasarumgebungen zu untersuchen. Ziel dieser Projekte ist die Beobachtung von Quasaren und ihren Nachbargalaxien aus einem Zeitraum etwa 800 Millionen Jahre nach dem Urknall. Durch die Analyse des von Wasserstoff und Sauerstoff emittierten Lichts können Astronomen die 3D-Positionen der Galaxien relativ zu hellen Quasaren bestimmen.

Das ASPIRE-Team am Steward Observatory der University of Arizona leitet ein solches Projekt. Sie haben bereits einen Protohaufen um einen außergewöhnlich hellen Quasar identifiziert und dies mit Spektren von 12 Galaxien bestätigt. Eine andere Studie entdeckte über hundert Galaxien in der Nähe des leuchtkräftigsten bekannten Quasars im frühen Universum, 24 davon befanden sich in der Nähe oder innerhalb der Nachbarschaft des Quasars.

Der spaltlose Weitwinkelspektrograph des James Webb-Weltraumteleskops verspricht uns einen beispiellosen Blick auf die Umgebung von Quasaren zu ermöglichen und uns so ein besseres Verständnis der kosmischen Umgebung zu ermöglichen, in der sich supermassereiche Schwarze Löcher befinden.

Definitionen:

– Supermassereiches Schwarzes Loch: ein Schwarzes Loch mit einer Masse, die millionen- oder milliardenfach größer ist als die der Sonne.

– Quasar: ein sehr helles und leistungsstarkes Objekt, das von einem supermassiven Schwarzen Loch in seinem Zentrum angetrieben wird.

– Wirtsgalaxie: die Galaxie, die ein supermassereiches Schwarzes Loch enthält.

– Protocluster: eine Ansammlung von Galaxien, bevor sie zu einem einzigen Objekt zusammenfallen.

– Spektren: Die Verteilung der von einem Objekt emittierten oder absorbierten Wellenlängen, die wesentliche Informationen über die Eigenschaften und die Entfernung des Objekts liefern.

– James Webb-Weltraumteleskop: ein kommendes Weltraumteleskop, das von der NASA gestartet wird und zur Untersuchung der frühen Galaxien und Sterne des Universums konzipiert ist.

Quellen:

– Der Quellartikel selbst enthält keine externen Quellen oder URLs.