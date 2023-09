Starlink-Satelliten am Nachthimmel entdecken

By

Wenn Sie an einem klaren Abend in den Nachthimmel schauen, haben Sie möglicherweise die Chance, die Starlink-Satelliten zu entdecken. Starlink ist ein von SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk, das darauf abzielt, kostengünstiges Internet in abgelegene und ländliche Gebiete auf der ganzen Welt zu bringen.

Entgegen der landläufigen Meinung stammen die Lichter, die wir von diesen Satelliten sehen, nicht tatsächlich von den Satelliten selbst. Was wir stattdessen sehen, sind die Satelliten, die das Sonnenlicht reflektieren, wodurch sie hell und mit bloßem Auge sichtbar erscheinen.

Wenn Sie daran interessiert sind, einen Blick auf diese Satelliten zu werfen, könnte Dienstagabend Ihre Gelegenheit sein. Laut der Starlink-Website besteht die Möglichkeit eines hellen Vorbeiflugs von Starlink-105 am Dienstag gegen 8:45 Uhr. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass verschiedene Faktoren wie Wetterbedingungen und Satellitenpositionierung die Sichtbarkeit dieser Pässe beeinflussen können.

Wenn Sie Ihre Chancen, die Satelliten zu entdecken, erhöhen möchten, empfiehlt es sich, einen Standort abseits von hellen Lichtern wie Straßenlaternen oder Gebäuden zu finden und Ihren Blick auf den Nordwesthimmel zu richten.

Obwohl die Beobachtung dieser Satelliten ein aufregendes Erlebnis sein kann, ist es wichtig, den Nachthimmel zu respektieren und die Lichtverschmutzung so gering wie möglich zu halten. Sich die Zeit zu nehmen, das Wunder menschlicher Innovation und unsere Fähigkeit, selbst die entlegensten Winkel der Welt zu verbinden, zu würdigen, kann wirklich eine demütigende Erfahrung sein.

