Fluoreszenz bei Säugetieren: Häufiger als bisher angenommen

Neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Eigenschaft der Fluoreszenz bei Säugetieren viel weiter verbreitet ist als bisher angenommen. Neuere Studien haben diese leuchtende Eigenschaft bei australischen Beuteltieren wie Schnabeltieren, Wombats, Tasmanischen Teufeln und Ameisenigeln beschrieben. Bei der Untersuchung von 125 verschiedenen Säugetierarten stellten Forscher jedoch fest, dass sie alle irgendeine Form von Fluoreszenz aufweisen. Über 86 % dieser Arten hatten Fell, das unter UV-Licht leuchtete.

Die Forscher analysierten verschiedene Säugetiere, die alle 27 lebenden Säugetierordnungen und die Hälfte aller lebenden Säugetierfamilien repräsentieren. Sie fanden heraus, dass Fluoreszenz bei nachtaktiven Arten am häufigsten und intensivsten vorkommt, aber auch bei tagaktiven Tieren vorhanden ist, darunter beim Bergzebra und beim Eisbären. Diese Entdeckung stellt frühere Annahmen über die Fluoreszenz von Säugetieren in Frage, da den Wissenschaftlern nicht bewusst war, dass so viele Säugetiere leuchtende Haut oder Fell besitzen.

Diese Fluoreszenz entsteht, weil Proteine ​​im Fell oder in der Haut dieser Tiere UV-Strahlung absorbieren und sie als sichtbares Licht abgeben. Daher scheinen Säugetiere mit dieser Eigenschaft zu leuchten, wenn sie UV-Licht ausgesetzt werden, oft in Blau-, Grün- oder sogar Rottönen. Neben Fell und Haut verfügen Säugetiere, darunter auch Menschen, auch über fluoreszierende Zähne und Nägel.

Um Artefakte des Konservierungsprozesses auszuschließen, analysierten die Forscher eine Kombination aus konservierten und gefrorenen Tierproben. Die Studie legt nahe, dass Konservierungsmethoden die Intensität der bei einigen Proben beobachteten Fluoreszenz beeinflussen können. Interessanterweise wurde die hellste Fluoreszenz in gefrorenen Schnabeltierproben gefunden, während die Konservierung die Intensität bei anderen Tieren wie dem Koala, dem Tasmanischen Teufel und dem Ameisenigel verringerte.

Obwohl der Zweck der Fluoreszenz bei Säugetieren noch unbekannt ist, glauben die Forscher, dass sie ein Mittel zur Verbesserung der visuellen Signalübertragung sein könnte, insbesondere bei nachtaktiven Arten. Einige fleischfressende Säugetiere haben möglicherweise leuchtende Flecken oder Streifen auf dem Rücken, um die Artenerkennung zu erleichtern. Allerdings spielt Fluoreszenz möglicherweise nicht bei allen Arten eine funktionelle Rolle. Beispielsweise verlassen sich bestimmte fliegende Säugetiere wie Mikrofledermäuse, die Echoortung nutzen, möglicherweise nicht auf Fluoreszenz für die Navigation und Beuteortung.

Die Ergebnisse der Studie sind besonders faszinierend, da sie die Prävalenz von Fluoreszenz bei Säugetieren verdeutlichen. Zukünftige Forschungen könnten mehr Licht auf den genauen Zweck dieses faszinierenden Phänomens und seine Auswirkungen auf verschiedene Arten werfen.

Quellen:

– Titel des Quellartikels: „Fluoreszierende Beuteltiere: Opazität, nicht Transparenz, bei Australiens Säugetieren“

– Zeitschrift: Royal Society Open Science