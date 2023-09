Antiker Riese ausgegraben: Portugiese entdeckt möglicherweise größtes Dinosaurierskelett Europas

Ein Portugiese machte bei der Renovierung seines Anwesens in Zentralportugal eine erstaunliche Entdeckung. Während der Bauarbeiten fand er in seinem Garten Fragmente versteinerter Knochen, was zur Ausgrabung des möglicherweise größten Dinosaurierskeletts führte, das jemals in Europa gefunden wurde.

Wissenschaftler wurden 2017 auf die Entdeckung aufmerksam gemacht und letzten Monat wurden an der Stätte mehrere bedeutende Skelettelemente ausgegraben. Paläontologen glauben, dass der Dinosaurier etwa 82 Meter lang gewesen sein könnte, was ihn zu einem der größten in Europa und möglicherweise sogar auf der Welt gefundenen Exemplare macht.

Das Instituto Dom Luiz, ein Forschungsinstitut an der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Lissabon, leitet die Ausgrabung und Untersuchung der versteinerten Überreste. Zu den bisher gesammelten Skelettelementen gehören Wirbel und Rippen, wobei die Rippen in ihrer ursprünglichen anatomischen Position bemerkenswert gut erhalten sind, eine Seltenheit bei Dinosaurierfossilien.

Die Erhaltungseigenschaften der Fossilien und ihre Anordnung lassen darauf schließen, dass bei zukünftigen Ausgrabungskampagnen wahrscheinlich weitere Teile des Dinosaurierskeletts entdeckt werden. Das Team glaubt, dass es sich bei diesem Individuum um einen Brachiosaurus altithorax, einen Giraffatitan brancai oder sogar um eine bisher unbekannte Art aus dem späten Jura namens Lusotitan atalaiensis handeln könnte, die in der westlichen Region Portugals vorkommt.

Der Fund dieses kolossalen Dinosaurierskeletts eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der antiken Geschichte der Erde und wirft Licht auf die Vielfalt der Dinosaurierarten in Europa. Weitere Ausgrabungen und Analysen werden dazu beitragen, die Geheimnisse rund um diese außergewöhnliche und historische Entdeckung zu lüften.

Quellen:

- Französische Medienagentur

– Fakultät für Naturwissenschaften, Universität Lissabon