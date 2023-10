Risiken der Kontamination von Süßwasserökosystemen mit Nanoplastik und Metallen durch internationale Studie ermittelt

Eine internationale Studie von Forschern der Universität Coimbra hat die potenziellen Risiken aufgezeigt, die mit der Kontamination von Nanoplastik und Metallen in Süßwasserökosystemen verbunden sind. Die in der Fachzeitschrift „Environmental Pollution“ veröffentlichte Studie untersuchte die Auswirkungen einer Co-Kontamination auf Wasserpilze und betonte die Erleichterung der Metalladsorption durch die Funktionalisierung von Nanoplastik.

Die Forscher der Fakultät für Naturwissenschaften und Technologie der Universität Coimbra arbeiteten für die Studie mit der Harcourt Butler Technical University in Indien und der Konkuk University in Südkorea zusammen. Die Erstautorin Juliana Barros, Doktorandin der Biowissenschaften, betonte das wachsende Interesse an der Untersuchung der kombinierten Auswirkungen von Schadstoffen auf Organismen. Nanoplastik, das sind Kunststofffragmente, die kleiner als 1,000 Nanometer sind, ist in Branchen wie der Pharma-, Kosmetik- und Reinigungsindustrie immer häufiger anzutreffen.

Süßwasser wurde aufgrund ihrer Funktion als Schnittstelle zwischen terrestrischen und aquatischen Ökosystemen als besonders anfällig für Schadstoffe identifiziert. Das Vorkommen von Metallen in Süßwassersystemen, die hauptsächlich aus Bergbauaktivitäten stammen, verschärft das Problem zusätzlich. Der Abbau organischer Stoffe in kleinen Wasserläufen ist für den Energie- und Nährstofftransport in der Nahrungskette von entscheidender Bedeutung. Dabei spielen aquatische Hyphomyceten, eine Pilzart, eine wichtige Rolle. Diese Pilze verbessern die Schmackhaftigkeit und Ernährungsqualität organischer Stoffe für den Verzehr durch Wirbellose.

Labortests wurden mit realistischen Konzentrationen von Nanoplastik, insbesondere regulärem Polystyrol und Carboxylaten, in Kombination mit Kupfer durchgeführt. Die Studie ergab, dass die gleichzeitige Exposition gegenüber Nanoplastik und Kupfer zu oxidativem Stress und Membranriss beim aquatischen Hyphomyceten Articulospora tetracladia führte. Darüber hinaus führten funktionalisierte Nanoplastiken in Kombination mit Kupfer zu einer stärkeren Zellreaktion und hemmten das Wachstum des Pilzes.

Diese Forschung unterstreicht die Notwendigkeit, die Auswirkungen von Nanoplastik- und Metallverunreinigungen auf Süßwasserökosysteme weiter zu untersuchen und zeigt die potenziellen Bedrohungen auf, die sie für deren ordnungsgemäßes Funktionieren darstellen.

Quellen:

– Pressemitteilung der Universität Coimbra (UC) über die Nachrichtenagentur Lusa

– Environmental Pollution Journal