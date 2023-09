Brasilianische Wissenschaftler entwickeln Hightech-Drohnensystem zur Messung von Luftschadstoffen

By

Wissenschaftler und Ingenieure der Bundesuniversität Uberlandia und der Universidade Federal de Goias in Brasilien haben erfolgreich ein fortschrittliches Drohnensystem entwickelt, mit dem Schadstoffe in der Luft genau gemessen werden können. Diese bahnbrechende Technologie zielt darauf ab, die schädlichen Auswirkungen von Schadstoffen auf die Umwelt zu mildern.

Das 3D-gedruckte Drohnensystem ist in der Lage, Luftschadstoffe zu überwachen und zu messen und die gesammelten Daten über Bluetooth-Konnektivität an eine Smartphone-App zu übertragen. Zunächst konzentriert sich das System auf die Erkennung von Schwefelwasserstoff, einem schädlichen Schadstoff, indem es eine chemische Reaktion nutzt, die einen leuchtenden Farbstoff zum Leuchten bringt und so einen visuellen Indikator darstellt.

Was dieses Drohnensystem auszeichnet, ist seine Erschwinglichkeit. Der Aufbau des gesamten Systems kostet rund 50 US-Dollar und macht es für den breiten Einsatz zugänglich. Ziel ist es, dass diese Technologie neben bestehenden Technologien zur Überwachung der Umweltverschmutzung funktioniert und hauptsächlich auf der Erfassung bodennaher Daten basiert.

Durch den Einsatz von Drohnen zur Schadstoffüberwachung können Wissenschaftler Echtzeitdaten in Bereichen sammeln, die normalerweise schwer zugänglich sind. Diese Technologie hat das Potenzial, die Umweltüberwachung zu revolutionieren und zu einem besseren Verständnis der Auswirkungen von Schadstoffen auf die Luftqualität beizutragen.

Weitere Forschungen sind im Gange, um die Fähigkeiten dieses Drohnensystems zur Messung zusätzlicher Luftschadstoffe zu erweitern. Die brasilianischen Forscher hoffen, dass ihre Erfindung zu ähnlichen Fortschritten bei der Überwachung der Luftverschmutzung auf der ganzen Welt führen und letztendlich zu gezielteren Ansätzen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung führen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung dieses High-Tech-Drohnensystems einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der Umweltüberwachung darstellt. Seine Erschwinglichkeit und die Fähigkeit, Luftschadstoffe genau zu messen, zeigen das Potenzial für zukünftige Verbesserungen bei der Kontrolle der Umweltverschmutzung und beim Umweltschutz.

