Die Entdeckung von Polarringgalaxien wirft Licht auf galaktische Strukturen

Galaxien gibt es in verschiedenen Formen, und unser Verständnis von ihnen hat sich weiterentwickelt, je mehr wir unsere Beobachtungen über das visuelle Spektrum hinaus erweitern. Polarringgalaxien (PRGs) sind ein einzigartiger Galaxientyp, der durch einen äußeren Ring aus Gas und Sternen gekennzeichnet ist, der senkrecht zur galaktischen Ebene geneigt ist. Diese Ringe, die oft hauptsächlich aus diffusem Wasserstoffgas bestehen, sind normalerweise nur bei Radiowellenlängen sichtbar.

Obwohl polare Ringgalaxien erstmals 1978 entdeckt wurden, bleibt der Entstehungsprozess dieser galaktischen Strukturen ein Rätsel. Eine Theorie besagt, dass die Ringe das Ergebnis galaktischer Kollisionen sind, bei denen das Wasserstoffgas kollidierender Galaxien in einer polaren Ausrichtung ausgestoßen wird. Daher glaubte man, dass Polarringgalaxien selten seien. Eine kürzlich im Rahmen des WALLABY-Projekts durchgeführte Untersuchung von Galaxien deutet jedoch darauf hin, dass PRGs möglicherweise häufiger vorkommen als bisher angenommen.

Das WALLABY-Projekt, das für Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY steht, zielt darauf ab, eine hochauflösende Karte von neutralem Wasserstoff am Himmel der südlichen Hemisphäre zu erstellen. Durch die Kartierung des intergalaktischen Gases und des Wasserstoffs, der die Galaxien umgibt, liefert die Untersuchung wertvolle Einblicke in die Strukturen dieser kosmischen Objekte. In der Anfangsphase der Untersuchung wurden etwa 600 Galaxien kartiert und zwei Polarringgalaxien identifiziert.

Basierend auf diesen Erkenntnissen wird geschätzt, dass 1 bis 3 % der in WALLABY untersuchten Galaxien polare Ringstrukturen aufweisen werden. Nach Abschluss der Untersuchung ist es möglich, dass Hunderte von Polarringgalaxien entdeckt werden, was unser Wissen über diese rätselhaften galaktischen Formationen erheblich erweitern wird. Darüber hinaus wird die Fülle der im Rahmen dieses Projekts gesammelten Daten den Astronomen ein tieferes Verständnis dafür bieten, wie diese eigenartigen Galaxien entstehen und sich entwickeln. Es könnte auch wertvolle Einblicke in die Wechselwirkung zwischen Dunkler Materie und Galaxien liefern.

Insgesamt bieten die Entdeckung polarer Ringgalaxien und das laufende WALLABY-Projekt einen vielversprechenden Weg zur Erforschung der verborgenen Strukturen in Galaxien und zur Entschlüsselung der Geheimnisse des Universums.

Definitionen:

– Polarringgalaxien (PRGs): Spiral- oder elliptische Galaxien mit einem äußeren Ring aus Gas und Sternen, die ungefähr senkrecht zur galaktischen Ebene geneigt sind.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky BlindsurveY, ein Projekt mit dem Ziel, eine hochauflösende Karte des neutralen Wasserstoffs am Himmel der südlichen Hemisphäre zu erstellen.

Quellen:

– Deg, N., et al. „WALLABY-Pilotuntersuchung: die potenziellen Polarringgalaxien NGC 4632 und NGC 6156.“ Monatliche Mitteilungen der Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.