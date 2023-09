Die Freude am Spielen wiederentdecken, um die körperliche Aktivität zu verbessern

By

Nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen in der westlichen Welt treibt täglich ausreichend Sport. Während viele Fitness-Tracker, Disziplin oder Heimtrainingsgeräte als mögliche Lösungen in Betracht ziehen, schlägt Darryl Edwards vor, dass es eine bessere Option gibt: die Wiederentdeckung der Freude am Spielen.

Darryl, der Gründer der Primal Play Method, nahm an einem Podcast teil, um über die Seßhaftigkeitsepidemie zu diskutieren, von der sowohl Erwachsene als auch Kinder betroffen sind. Er argumentiert, dass das Problem nicht gelöst werden kann, wenn man sich allein auf Technologie und Willenskraft verlässt. Stattdessen plädiert er dafür, die intrinsische Motivation zu nutzen, die durch das Spielen entsteht.

Während des Podcasts bietet Darryl praktische Vorschläge, wie wir das Spiel wieder in unser Leben einführen können. Eine Idee besteht darin, eine Spielgeschichte zusammenzustellen, bei der die freudigen Spielmomente unserer Vergangenheit in Erinnerung gerufen und gefeiert werden. Er schlägt außerdem vor, „Urbewegungen“ zu nutzen, die die Art und Weise nachahmen, wie sich Tiere und Kinder bewegen, und die Angst zu überwinden, dabei albern auszusehen.

Die Vorteile, mehr Bewegung in unser Leben zu integrieren, gehen über die körperliche Gesundheit hinaus. Darryl erklärt, dass die spielerische Erkundung unserer Fähigkeiten und unserer Umgebung uns Freude und ein Gefühl der Erfüllung bringen kann. Sogar alltägliche Aktivitäten können spielerischer gestaltet werden, wodurch es einfacher wird, Bewegung in unser geschäftiges Erwachsenenleben zu integrieren.

Durch die Priorisierung des Spielens können Einzelpersonen einen nachhaltigeren und unterhaltsameren Weg finden, ihre körperliche Aktivität zu steigern. Anstatt sich auf externe Motivation zu verlassen oder sich zum Sport zu zwingen, können sie die angeborene Freude nutzen, die das Spielen mit sich bringt. Die Wiederentdeckung der Freude am Spielen kann ein wirksames Instrument im Kampf gegen den in der modernen Gesellschaft vorherrschenden sitzenden Lebensstil sein.

Definitionen:

1. Bewegungsmangel: ein Lebensstil, der durch minimale körperliche Aktivität und längeres Sitzen oder Liegen gekennzeichnet ist.

2. Primal Play Method: ein Fitnessansatz, der natürliche Bewegungen und Spiel betont, um das körperliche Aktivitätsniveau zu steigern.

