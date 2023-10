Die modifizierte Gravitationstheorie legt nahe, dass der neunte Planet möglicherweise nicht existiert

Die Forscher Harsh Mathur und Katherine Brown haben vorgeschlagen, dass die im äußeren Sonnensystem beobachteten Bahnanomalien, die die Suche nach einem neunten Planeten ausgelöst haben, stattdessen durch ein modifiziertes Schwerkraftgesetz erklärt werden könnten. Die modifizierte Theorie, bekannt als Modified Newtonian Dynamics (MOND), legt nahe, dass Newtons Gravitationsgesetz bis zu einem bestimmten Punkt gültig ist, ab dem ein anderes Gravitationsverhalten auftritt.

MOND war erfolgreich bei der Erklärung von Beobachtungen auf galaktischen Skalen und wird von einigen Wissenschaftlern als Alternative zur Dunklen Materie angesehen. Allerdings wollten Mathur und Brown seine Auswirkungen auf das äußere Sonnensystem erforschen, nachdem Astronomen 2016 die Möglichkeit eines neunten Planeten angekündigt hatten.

Als die Forscher die Umlaufbahnen von Objekten aus dem potenziellen Datensatz des neunten Planeten gegen das Gravitationsfeld der Milchstraße aufzeichneten, fanden sie eine auffällige Ausrichtung. Laut MOND würden im Laufe von Millionen von Jahren einige Objekte im äußeren Sonnensystem in eine Ausrichtung mit dem Gravitationsfeld der Galaxie gezogen.

Obwohl der aktuelle Datensatz klein ist und andere Möglichkeiten nicht ausgeschlossen werden können, unterstreicht die Studie das Potenzial des äußeren Sonnensystems, als Labor zum Testen der Schwerkraft und zur Untersuchung grundlegender Probleme der Physik zu dienen.

Insgesamt stellt diese Forschung die Existenz eines neunten Planeten im äußeren Sonnensystem in Frage und legt nahe, dass die beobachteten Bahnanomalien durch eine modifizierte Gravitationstheorie erklärt werden können.

Quelle: Case Western Reserve University

Definitionen:

– Modifizierte Newtonsche Dynamik (MOND): Eine modifizierte Gravitationstheorie, die das Newtonsche Gravitationsgesetz vorschlägt, gilt bis zu einem Punkt, ab dem ein anderes Gravitationsverhalten auftritt.

– Dunkle Materie: Hypothetische Form von Materie, die Gravitationswirkung hat, aber kein Licht aussendet.

– Milchstraße: Die Galaxie, die unser Sonnensystem enthält.

(Quelle: Katherine Brown et al., Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))