Neue Studie enthüllt potenzielle Krankheitserreger beim Trampen auf Flussplastik

Eine kürzlich an einem Fluss im Vereinigten Königreich durchgeführte Studie hat einen besorgniserregenden Zusammenhang zwischen Plastikmüll und dem Transport gefährlicher Krankheitserreger flussabwärts aufgedeckt. Die Forschung befasste sich intensiv mit dem Fluss Sowe in Warwickshire und West Midlands England und konzentrierte sich dabei auf die Auswirkungen von entsorgtem Plastik, Holzstäbchen und dem Wasser selbst auf die Vermehrung von Mikroorganismen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Mikroorganismengemeinschaften als Reservoir für Bakterien und Viren dienen könnten, von denen bekannt ist, dass sie beim Menschen Krankheiten und Antibiotikaresistenzen verursachen.

Der Hauptautor Vinko Zadjelovic von der Universität Antofagasta in Chile betonte die möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und erklärte, dass „Kunststoffe in Süßwasserkörpern zum Transport potenzieller Krankheitserreger und Antibiotikaresistenzgene beitragen können.“ Dies wirft Licht auf ein wichtiges Problem der öffentlichen Gesundheit, da Antibiotikaresistenzen weltweit weiterhin eine wachsende Bedrohung darstellen. Tatsächlich forderten Infektionen im Zusammenhang mit Antibiotikaresistenzen allein im Jahr 2019 weltweit schätzungsweise 2.7 Millionen Menschen das Leben. Bleibt man unberücksichtigt, wird diese Zahl bis 10 voraussichtlich auf unglaubliche 2050 Millionen Todesfälle ansteigen.

Die Studie ergab erhebliche Unterschiede in den Mikroorganismengemeinschaften je nach Probenmaterial. Während Kläranlagen verpflichtet sind, das Abwasser angemessen zu behandeln und zu desinfizieren, enthielten die im Februar 2020 am Fluss Sowe gesammelten Wasserproben Krankheitserreger wie Salmonellen, E. Coli und Streptokokken, die für Halsentzündungen verantwortlich sind. Diese Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer strengeren Überwachung und Regulierung von Abwasseraufbereitungsanlagen, um potenzielle Gesundheitsgefahren zu mindern.

Darüber hinaus zogen die gesammelten Kunststoff- und Holzproben „opportunistische“ Bakterien an, darunter Pseudomonas aeruginosa und Aeromonas, die eine Gefahr für Personen mit geschwächtem Immunsystem darstellen. Es wurde festgestellt, dass P.aeruginosa, das dafür bekannt ist, bei Krankenhauspatienten Infektionen zu verursachen, auf verwittertem Kunststoff fast dreimal häufiger vorkommt, was im Vergleich zu Holz den Abbau von Kunststoff in einer natürlichen Umgebung nachahmt. Darüber hinaus wies der verwitterte Kunststoff ein höheres Vorkommen von Genen auf, die mit Antibiotikaresistenzen in Zusammenhang stehen.

Diese Studie unterstreicht die entscheidende Bedeutung der Bekämpfung der Plastikverschmutzung in Flüssen und der Durchsetzung geeigneter Abwasserbehandlungspraktiken. Strengere Vorschriften für die Überwachung und Behandlung von Abwasser können dazu beitragen, die Ausbreitung gefährlicher Krankheitserreger flussabwärts zu verhindern. Darüber hinaus ist es für Einzelpersonen und Organisationen von entscheidender Bedeutung, verantwortungsbewusst zu handeln, indem sie Plastikmüll reduzieren und nachhaltige Praktiken fördern, um unsere Wasserstraßen zu schützen und die menschliche Gesundheit zu schützen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie trägt Plastikmüll in Flüssen zum Transport von Krankheitserregern bei?

A: Das in Flüssen abgeladene Plastik bildet einen Nährboden für Mikroorganismen und dient möglicherweise als Reservoir für Bakterien und Viren. Diese Mikroorganismengemeinschaften können Krankheitserreger flussabwärts transportieren und so eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen.

F: Welche Auswirkungen hat die Antibiotikaresistenz?

A: Antibiotikaresistenzen stellen eine wachsende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar und führen zu einer zunehmenden Zahl schwer behandelbarer Infektionen. Im Jahr 2019 führten antibiotikaresistente Infektionen weltweit zu etwa 2.7 Millionen Todesfällen. Schätzungen zufolge könnte diese Zahl bis 2050 weltweit auf 10 Millionen Todesfälle ansteigen.

F: Was kann getan werden, um dieses Problem zu beheben?

A: Eine strengere Überwachung von Kläranlagen und die Umsetzung von Vorschriften können dazu beitragen, den Transport von Krankheitserregern einzudämmen. Darüber hinaus können die Reduzierung von Plastikmüll und die Förderung nachhaltiger Praktiken dazu beitragen, die Gesundheit unserer Wasserstraßen zu erhalten und die Vermehrung gefährlicher Mikroorganismen zu verhindern.