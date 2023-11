Plastikverschmutzung in Flüssen: Ein gefährlicher Weg für die Ausbreitung von Krankheiten

By

Laut einer bahnbrechenden Studie dient Plastikmüll in Flüssen als Kanal für gefährliche Krankheitserreger und ermöglicht ihnen, flussabwärts zu wandern. Die in einem britischen Fluss durchgeführte Untersuchung ergab, dass entsorgte Plastik- und Holzstäbchen eine ideale Umgebung für das Gedeihen von Mikroorganismen bieten und möglicherweise Bakterien und Viren beherbergen, die beim Menschen Krankheiten verursachen und zur Antibiotikaresistenz beitragen.

Hauptautor Vinko Zadjelovic von der Universität Antofagasta in Chile betonte die Ergebnisse der Studie und erklärte: „Unsere Forschung legt nahe, dass Kunststoffe in Süßwasserkörpern den Transport von Krankheitserregern und Antibiotikaresistenzgenen erleichtern und sich somit auf die menschliche Gesundheit auswirken könnten.“

Die Bedrohung durch Antibiotikaresistenzen ist in unseren globalen Gesundheitssystemen ein großes Problem. Allein im Jahr 2019 forderten antibiotikaresistente Infektionen weltweit schätzungsweise 2.7 Millionen Menschenleben. Erschreckenderweise wird diese Zahl bis 10 voraussichtlich auf 2050 Millionen Todesfälle ansteigen, wie in der in der Fachzeitschrift Microbiome veröffentlichten Studie dargelegt.

Sobald Kunststoff ins Wasser gelangt, wird er innerhalb von Minuten mit Mikroben überzogen. Um weitere Untersuchungen durchzuführen, tauchten die Forscher eine Woche lang Proben in den Fluss Sowe, flussabwärts einer Kläranlage. Die Studie ergab signifikante Unterschiede in den mikrobiellen Gemeinschaften, die auf verschiedenen Materialien gefunden wurden.

Bemerkenswert ist, dass die im Februar 2020 gesammelten Wasserproben menschliche Krankheitserreger wie Salmonellen, Escheria coli (E. coli) und Streptokokken enthielten, die für die Entstehung von Halsentzündungen verantwortlich sind. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer strengeren Überwachung von Kläranlagen, wie Zadjelovic betont.

Im Gegensatz dazu zogen die Kunststoff- und Holzproben „opportunistische“ Bakterien an, darunter Pseudomonas aeruginosa und Aeromonas, die bekanntermaßen eine Gefahr für Personen mit geschwächtem Immunsystem darstellen. P. aeruginosa kommt besonders häufig in Krankenhäusern vor und ist für Infektionen bei Patienten verantwortlich. Es wurde festgestellt, dass es auf verwittertem Kunststoff fast dreimal häufiger vorkommt als auf Holz. Darüber hinaus wies der verwitterte Kunststoff eine höhere Prävalenz von Genen auf, die mit Antibiotikaresistenzen in Zusammenhang stehen.

Diese Studie macht auf das alarmierende Problem der Plastikverschmutzung in Flüssen und ihre möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit aufmerksam. Strengere Vorschriften und eine verstärkte Überwachung von Kläranlagen sind entscheidend, um den Transport gefährlicher Krankheitserreger flussabwärts zu verhindern. Da Flüsse nach wie vor ein wichtiger Transportweg für Plastik in die Weltmeere sind, müssen wir dringend Maßnahmen ergreifen, um dieses globale Problem zu bekämpfen.

FAQ

1. Warum ist die Plastikverschmutzung in Flüssen ein Problem?

Die Verschmutzung von Flüssen durch Plastik stellt ein erhebliches Problem dar, da sie als Überträger für gefährliche Krankheitserreger dient. Mikroorganismen können auf Plastikmüll gedeihen, was das Risiko von Krankheiten und Antibiotikaresistenzen erhöht.

2. Was sind die möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit?

In Flüssen entsorgte Plastik- und Holzstäbchen können Bakterien und Viren beherbergen, von denen bekannt ist, dass sie Krankheiten beim Menschen verursachen, darunter auch antibiotikaresistente Infektionen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für die menschliche Gesundheit dar.

3. Wie können wir das Problem der Plastikverschmutzung in Flüssen angehen?

Um das Problem der Plastikverschmutzung in Flüssen anzugehen, ist eine strengere Überwachung der Kläranlagen erforderlich. Darüber hinaus können die Umsetzung von Vorschriften zur Reduzierung von Plastikmüll und die Förderung nachhaltiger Praktiken dazu beitragen, das Problem zu mildern.

4. Wie trägt verwittertes Plastik zur Antibiotikaresistenz bei?

Verwitterter Kunststoff, der dem Abbau von Kunststoff in der Natur ähnelt, wies eine höhere Prävalenz von Genen auf, die für Antibiotikaresistenzen verantwortlich sind. Dieser Befund unterstreicht die Rolle der Plastikverschmutzung bei der Verbreitung von Antibiotikaresistenzgenen.