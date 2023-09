Mikroplastik in der Luft: Auswirkungen auf Gesundheit und Klima

By

Eine kürzlich von Forschern der Waseda-Universität in Japan durchgeführte Studie hat Licht auf das bedeutende Problem von Mikroplastik in der Luft (AMPs) und deren Auswirkungen auf Wolkenbildung und globale Erwärmung geworfen. Unter Mikroplastik versteht man Kunststoffpartikel, die kleiner als 5 mm sind und häufig in Industrieabfällen vorkommen oder beim Zerfall größerer Kunststoffteile entstehen.

Diese winzigen Plastikpartikel wurden in verschiedenen Organen von Menschen und Tieren gefunden, darunter in der Lunge, im Herzen, im Blut, in der Plazenta und im Kot. Schätzungen zufolge landen rund zehn Millionen Tonnen Mikroplastik im Meer, wo es dann durch die Gischt des Ozeans in die Atmosphäre gelangen kann. Dies bedeutet, dass Mikroplastik wahrscheinlich zu einem Bestandteil von Wolken geworden ist und durch „Plastikregen“ zu einer Kontamination des Wassers und der Lebensmittel führt, die wir konsumieren.

Während sich frühere Studien hauptsächlich auf die Auswirkungen von Mikroplastik auf aquatische Ökosysteme konzentrierten, wurden ihre Auswirkungen als luftgetragene Partikel und ihr Beitrag zur Wolkenbildung und zum Klimawandel kaum erforscht.

Die Forscher unter der Leitung von Professor Hiroshi Okochi sammelten Wolkenwasserproben aus verschiedenen Höhenlagen in Japan, darunter auch vom Gipfel des Fuji, um das Vorhandensein von Mikroplastik in der Atmosphäre zu verfolgen. Mithilfe fortschrittlicher bildgebender Verfahren bestätigten sie das Vorhandensein von Mikroplastik in den Proben und untersuchten deren physikalische und chemische Eigenschaften.

Die Studie identifizierte neun verschiedene Arten von Polymeren und eine Art von Gummi im Mikroplastik in der Luft. Bemerkenswerterweise zeigte der Großteil des nachgewiesenen Polypropylens Anzeichen von Abbau, wie etwa Carbonyl- (C=O) und Hydroxylgruppen (OH). Diese Ergebnisse legen nahe, dass Mikroplastik eine wichtige Rolle bei der schnellen Wolkenbildung spielt und möglicherweise das Gesamtklima beeinflusst.

Die Anreicherung von Mikroplastik in der Luft, insbesondere in Polarregionen, könnte das ökologische Gleichgewicht stören und zu einem Verlust der Artenvielfalt führen. Darüber hinaus werden durch den Abbau dieser Partikel in der oberen Atmosphäre Treibhausgase freigesetzt, die zur globalen Erwärmung beitragen.

Die Lösung des Problems von Mikroplastik in der Luft ist von entscheidender Bedeutung, um die potenziellen irreversiblen Umweltschäden und die damit verbundenen Risiken für die menschliche Gesundheit und das Klima des Planeten zu mindern.

