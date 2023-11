Pflanzen, die das Aussterben überlebten: Das Geheimnis des Stickstoffs

By

Nach dem katastrophalen Aussterben der Dinosaurier und der Umgestaltung der Erde konnten nur eine Handvoll Pflanzenarten überleben. Zu diesen Überlebenden gehörten die alten Pflanzen, die als Palmfarne bekannt sind und die es seit dem Mesozoikum vor über 250 Millionen Jahren gibt. Obwohl die meisten Palmfarne ausgestorben sind, hat eine aktuelle Studie Aufschluss darüber gegeben, wie es bestimmten Arten gelang, sich anzupassen und im Laufe der Zeit zu überleben.

Traditionell wurde angenommen, dass Palmfarne in einem bestimmten Klima oder einer bestimmten Umgebung gedeihen. Allerdings haben bahnbrechende Forschungsergebnisse, die in der Fachzeitschrift „Nature Ecology & Evolution“ veröffentlicht wurden, eine andere Geschichte ergeben. Der Hauptautor Michael Kipp, Assistenzprofessor für Erd- und Klimawissenschaften an der Duke University, führte eine eingehende Analyse von Palmfarnfossilien durch, um ihre Wachstumsgeschichte zu entschlüsseln und Aufschluss über das Klima der Erde zu geben.

Das wichtigste Ergebnis der Studie war die Rolle symbiotischer Bakterien für das Überleben von Palmfarnen. Diese Bakterien gehen eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung mit den Pflanzen ein und versorgen sie mit Stickstoff im Austausch gegen Zucker. Durch die sogenannte Stickstofffixierung erhalten Pflanzen Zugang zu einem essentiellen Nährstoff aus der Atmosphäre. Dieser Mechanismus wurde bei modernen Hülsenfrüchten und anderen stickstofffixierenden Pflanzen beobachtet.

Durch die Analyse von Stickstoffisotopen in alten Palmfarnfossilien entdeckte Kipp, dass die überlebenden Palmfarnarten zur Deckung ihres Stickstoffbedarfs auf symbiotische Bakterien angewiesen waren. Die ausgestorbenen Abstammungslinien wiesen dieses Merkmal jedoch nicht auf. Dies offenbart einen entscheidenden ökologischen Wandel, der über Millionen von Jahren stattgefunden hat.

Die Studie eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Klimageschichte der Erde. Durch die Untersuchung der Zusammensetzung alter Pflanzengewebe können Forscher die atmosphärischen Bedingungen aus der Vergangenheit rekonstruieren. Dies liefert nicht nur Einblicke in die Überlebensstrategien antiker Pflanzenarten, sondern hilft uns auch zu verstehen, wie sich Ökosysteme im Laufe der Zeit verändert haben.

Obwohl noch offene Fragen darüber bestehen, wie die Stickstofffixierung den überlebenden Palmfarnen zugute kam, glaubt Kipp, dass diese neue Technik vielversprechend ist. Weitere Forschung könnte die spezifischen Vorteile untersuchen, die die Stickstofffixierung in einer sich verändernden Welt bietet, und wie sie die Konkurrenz mit anderen Pflanzenarten beeinflusst.

Diese Studie unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Pflanzen angesichts von Massensterben. Cycads, einst ein Lieblingsfutter grasender Dinosaurier, haben es geschafft, über 250 Millionen Jahre lang zu überleben und unzählige Veränderungen im Erdklima zu überstehen. Während Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse der Vergangenheit unseres Planeten aufdecken, liefern sie wertvolle Erkenntnisse, die unser Verständnis seiner Zukunft beeinflussen können.

FAQ

F: Was sind Palmfarne?

A: Cycads sind eine alte Familie palmenähnlicher Pflanzen, die es seit dem Mesozoikum vor über 250 Millionen Jahren gibt.

F: Wie haben Palmfarne das Aussterben überlebt?

A: Die überlebenden Palmfarnarten waren auf symbiotische Bakterien in ihren Wurzeln angewiesen, die ihnen Stickstoff für ihr Wachstum lieferten. Dadurch konnten sie sich an veränderte Umgebungen anpassen und bestehen bleiben.

F: Was ist Stickstofffixierung?

A: Stickstofffixierung ist der Prozess, durch den bestimmte Pflanzen eine symbiotische Beziehung mit Bakterien in ihren Wurzeln eingehen. Die Bakterien versorgen die Pflanzen mit Stickstoff im Austausch gegen Zucker.

F: Wie können Fossilien Aufschluss über atmosphärische Bedingungen geben?

A: Fossilien können auf Stickstoffisotope analysiert werden, die Einblicke in die Zusammensetzung der Atmosphäre geben, in der die Pflanzen wuchsen. Dies hilft Forschern, vergangene Klimabedingungen zu rekonstruieren.

F: Was können wir aus der Untersuchung alter Pflanzenarten lernen?

A: Die Untersuchung alter Pflanzenarten hilft uns zu verstehen, wie sich Ökosysteme im Laufe der Zeit verändert haben, und liefert Einblicke in die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Pflanzen angesichts von Umweltherausforderungen.