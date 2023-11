Neue Studie zeigt Potenzial für Mondlandwirtschaft mit bakterienunterstütztem Wachstum

By

Chinesische Forscher der China Agricultural University haben eine bahnbrechende Studie durchgeführt, die das Potenzial für den Pflanzenanbau auf dem Mond untersucht. In einem kürzlich in Communications Biology veröffentlichten Artikel beschreibt das Team, wie sie mithilfe von Bakterien erfolgreich Tabakpflanzen in simuliertem Mondboden züchteten.

Die von Yitong Xia und seinen Kollegen an der China Agricultural University geleitete Studie zielte darauf ab, nachhaltige Wege für Astronauten zu finden, lokale Ressourcen auf dem Mond zu ernten. Die In-situ-Ressourcennutzung (ISRU) ist für die langfristige menschliche Präsenz außerhalb der Erde von entscheidender Bedeutung. Durch die Nutzung von Mondwassereis und Regolith zum Pflanzenanbau könnten Astronauten über eine erneuerbare Quelle für Nahrung, Sauerstoff und Biomasse verfügen und so ihre Abhängigkeit von Nachschubmissionen von der Erde aus verringern.

Das Team schuf ein Mondbodensimulans, indem es vulkanisches Material mit ähnlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften wie Mondregolith verwendete. Anschließend brachten sie drei Bakterienstämme – Bacillus mucilaginosus, Bacillus megaterium und Pseudomonas fluoreszierend – in den Boden ein. Die Bakterien schufen eine Umgebung mit niedrigem pH-Wert, die phosphathaltige Mineralien auflöste und den Boden fruchtbarer für das Pflanzenwachstum machte. Die Ergebnisse zeigten, dass der behandelte Boden im Vergleich zum unbehandelten Boden Tabakpflanzen mit längeren Stielen, Wurzeln und schwereren, breiteren Blattbüscheln hervorbrachte.

Diese Studie baut auf früheren Untersuchungen von Gartenbauern der University of Florida auf, die auch das Potenzial für den Pflanzenanbau auf Mondböden untersuchten. Ihre Ergebnisse waren jedoch nicht so robust wie die des chinesischen Teams. Der Zusatz spezifischer Bakterienstämme erwies sich als Schlüssel zur Steigerung der Fruchtbarkeit im Mondboden.

Die Fähigkeit, Pflanzen auf dem Mond zu kultivieren, ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der menschlichen Erforschung und Entwicklung über die Erde hinaus. Es könnte den Bedarf an kostspieligen Nachschubmissionen von der Erde aus erheblich reduzieren und zu wirtschaftlich und ökologisch rentableren Lebensräumen auf dem Mond führen.

FAQ

F: Was ist In-situ-Ressourcennutzung (ISRU)?

A: Unter In-situ-Ressourcennutzung versteht man den Prozess der Nutzung lokaler Ressourcen an einem Himmelskörper wie dem Mond, um den Bedarf menschlicher Entdecker oder Siedler nachhaltig zu decken.

F: Wie haben die chinesischen Forscher das Mondbodensimulans hergestellt?

A: Die Forscher verwendeten vulkanisches Material aus den Changbai-Bergen der chinesischen Provinz Jilin, das ähnliche chemische und physikalische Eigenschaften wie Mondregolith aufweist.

F: Warum ist es wichtig, Pflanzen auf dem Mond anbauen zu können?

A: Der Anbau von Pflanzen auf dem Mond würde Astronauten mit einer erneuerbaren Quelle für Nahrung, Sauerstoff und Biomasse versorgen, ihre Abhängigkeit von Nachschubmissionen von der Erde verringern und die langfristige Anwesenheit von Menschen nachhaltig machen.

F: Wie hat das durch Bakterien unterstützte Wachstum den Mondboden fruchtbarer gemacht?

A: Die eingeführten Bakterien schufen eine Umgebung mit niedrigem pH-Wert, die phosphathaltige Mineralien im Boden auflöste, Phosphor für die Pflanzennutzung freisetzte und den Boden für das Pflanzenwachstum begünstigte.

F: Welche Implikationen hat diese Studie?

A: Diese Studie eröffnet Möglichkeiten für die Errichtung von Mondgewächshäusern und die Förderung der Entwicklung nachhaltiger Lebensräume auf dem Mond, was letztendlich zu einer dauerhaften menschlichen Präsenz auf dem Mond führt.