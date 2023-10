Studienergebnisse zeigen, dass Bäume kommunizieren und sich gegenseitig vor Gefahren warnen können

Eine neue, in Nature Communications veröffentlichte Studie zeigt, wie Bäume auf der Erde kommunizieren und sich gegenseitig vor Gefahren warnen können. Forscher fanden heraus, dass verletzte Pflanzen chemische Verbindungen abgeben, die in das Gewebe einer gesunden Pflanze eindringen und dort Abwehrreaktionen aus dem Zellinneren auslösen können. Diese Entdeckung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Abwehr von Pflanzen gegen Insektenbefall oder Dürre haben.

Das Konzept „sprechender“ Bäume wurde erstmals in den 1980er Jahren erforscht, als Wissenschaftler beobachteten, dass Bäume Chemikalien produzierten, um Insekten abzuschrecken, wenn sie angegriffen wurden. Interessanterweise zeigten gesunde Bäume derselben Art in der Nähe auch die gleichen chemischen Abwehrkräfte, selbst ohne Wurzelverbindungen zu den beschädigten Bäumen. Dies deutete darauf hin, dass Bäume über die Luft miteinander kommunizierten, ein Phänomen, das als Abhören von Pflanzen bekannt ist.

In den letzten vier Jahrzehnten wurde beobachtet, dass mehr als 30 Pflanzenarten durch die Emission flüchtiger organischer Verbindungen von Zelle zu Zelle kommunizieren. Bisher war jedoch unklar, welche Verbindungen wichtig sind und wie sie von Pflanzen wahrgenommen werden.

Die aktuelle Studie beleuchtet diese Fragen, indem sie Blätter manuell zerkleinert und Raupen auf Arabidopsis-Senf- oder Tomatenpflanzen platziert. Dies löste die Emission verschiedener grünblättriger flüchtiger Stoffe aus, die sich dann auf gesunde Pflanzen ausbreiteten. Das Team veränderte die gesunden Pflanzen genetisch so, dass Kalziumionen bei Aktivierung in einzelnen Zellen fluoreszierten und so die Reaktionen der Pflanzen verfolgen konnten.

Die Forscher fanden heraus, dass nur zwei spezifische flüchtige Bestandteile grüner Blätter die Kalziumionen in den Zellen gesunder Pflanzen zu erhöhen schienen. Die Kalziumsignalisierung in Pflanzen spielt eine Rolle bei der Aktivierung von Abwehrreaktionen, etwa beim Schließen von Blättern oder beim Verdauen von Insekten. Das Team fand außerdem heraus, dass die Verbindungen über die Stomata absorbiert wurden, die es den Pflanzen ermöglichen, während der Photosynthese Gase auszutauschen, was darauf hindeutet, dass sie in das innere Gewebe der Pflanze eindringen.

Mit diesem neuen Verständnis glauben Wissenschaftler, dass es möglich sein könnte, Pflanzen gegen Bedrohungen und Stressfaktoren zu immunisieren, indem man sie den damit verbundenen Verbindungen aussetzt. Dies könnte den Bedarf an Pestiziden in der Landwirtschaft verringern und Pflanzen widerstandsfähiger gegen Dürreperioden machen.

Weitere Forschung ist erforderlich, um zu verstehen, warum nur bestimmte Verbindungen die Kalziumsignalisierung auslösen, und um die Rezeptoren in Pflanzen zu identifizieren, die mit diesen Verbindungen interagieren.

Insgesamt liefert diese Studie wichtige Einblicke in die Pflanzenkommunikation und eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung von Strategien, um Pflanzen vor Schäden zu schützen, bevor diese überhaupt auftreten.

