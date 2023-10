Studienergebnisse zeigen, dass der Ansatz der synthetischen Pflanzenbiologie vielversprechend für die Behandlung der Huntington-Krankheit ist

Forscher der Universität zu Köln haben einen Ansatz der synthetischen Pflanzenbiologie entdeckt, der möglicherweise zur Entwicklung einer Therapie für neurodegenerative Erkrankungen, insbesondere die Huntington-Krankheit, führen könnte. In ihrer in Nature Aging veröffentlichten Studie fanden die Forscher heraus, dass ein aus Pflanzen gewonnenes synthetisches Enzym namens Stroma Processing Peptidase (SPP) die Verklumpung von Proteinen reduzieren kann, die für die pathologischen Veränderungen in Modellen der Huntington-Krankheit in menschlichen Zellen und dem Nematoden Caenorhabditis elegans verantwortlich sind.

Die Huntington-Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung, die durch die Ansammlung von Proteinen mit mehrfacher Wiederholung von Glutaminaminosäuren verursacht wird. Diese Ansammlung führt zu einer zellulären Dysfunktion. Die Krankheit ist derzeit unheilbar und die Entwicklung wirksamer Behandlungen hat sich als Herausforderung erwiesen.

Um potenzielle Medikamente zur Behandlung der Huntington-Krankheit zu erforschen, untersuchten die Forscher Pflanzen, die eine bemerkenswerte Stressresistenz besitzen und nicht wie Menschen an Proteinaggregationskrankheiten leiden. Sie führten das giftige mutierte Huntingtin-Protein, das in menschlichen Neuronen zum Zelltod führt, in Arabidopsis thaliana-Pflanzen ein. Überraschenderweise entfernten die Pflanzen die Proteinklumpen effektiv und verhinderten schädliche Auswirkungen.

Mithilfe der synthetischen Biologie übertrugen die Wissenschaftler die Fähigkeit der Pflanze, die Proteinaggregation zu verhindern, auf menschliche Zellen und Tiermodelle der Huntington-Krankheit. Die Forscher identifizierten das Chloroplasten-Pflanzenprotein SPP als Schlüsselkomponente, die dafür verantwortlich ist, toxische Proteinablagerungen in Pflanzen zu verhindern. Die Expression von SPP in Modellen der Huntington-Krankheit reduzierte Proteinklumpen und verbesserte die Symptome.

Die Ergebnisse dieser Studie könnten den Weg für neue Therapieansätze zur Behandlung der Huntington-Krankheit und anderer neurodegenerativer Erkrankungen ebnen. Die Forscher glauben, dass die Untersuchung pflanzlicher molekularer Mechanismen neue Medikamente entdecken könnte, die Krankheiten beim Menschen verhindern können. Sie planen außerdem die Gründung eines Start-ups zur Herstellung pflanzlicher therapeutischer Proteine ​​und deren weitere Erprobung.

Insgesamt stellt diese Forschung einen bedeutenden Fortschritt bei der Suche nach einer Behandlung für die Huntington-Krankheit dar und gibt den Betroffenen dieser unheilbaren Krankheit Hoffnung.

Quellen:

– Nature Aging: „In-planta-Expression des humanen polyQ-expandierten Huntingtin-Fragments enthüllt Mechanismen zur Verhinderung krankheitsbedingter Proteinaggregation“

– Universität zu Köln