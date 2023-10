Geplanter SpaceX-Start konzentriert sich wieder auf die Weltraumküste

By

SpaceX wird seine Satellitenbereitstellungsmissionen wieder aufnehmen und 22 weitere Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Die Falcon-9-Rakete mit den Satelliten soll vom Space Launch Complex 40 der Cape Canaveral Space Force Station starten. Der Start hat fünf Backup-Fenster von 9:57 Uhr bis 12:35 Uhr am Montag, mit zusätzlichen Backup-Fenstern am Montagabend. Die Wetterbedingungen werden voraussichtlich günstig sein, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % für gute Bedingungen.

Der Booster für diese Mission macht seinen 14. Flug und wird eine weitere Bergungslandung auf dem Drohnenschiff A Shortfall of Gravitas im Atlantik versuchen. Bei Erfolg wird dies der 55. Start von der Weltraumküste im Jahr 2023 sein, wobei alle Starts bis auf vier von SpaceX durchgeführt werden. Das Unternehmen hat diese Woche einen weiteren Start geplant, mit dem vierten Falcon Heavy-Start des Jahres vom Kennedy Space Center. Dies wird die erste NASA-Mission der Falcon Heavy sein und die Sonde Psyche auf eine Reise zu einem metallreichen Asteroiden schicken.

Die meisten Starts von SpaceX erfolgten für die Internetsatellitenkonstellation Starlink. Der bevorstehende Start wird einer von zwei von SpaceX geplanten Starlink-Starts von verschiedenen Küsten aus sein. Eine weitere Falcon-9-Rakete wird von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien starten und der Konstellation 21 Satelliten hinzufügen.

Während SpaceX die Entwicklung größerer Starlink-Satelliten geplant hatte, führten Verzögerungen bei ihrem Starship-Programm zu einer Änderung der Pläne. Allerdings ist das Unternehmen immer noch führend bei der Anzahl der eingesetzten Satelliten und plant bis zu 7,500, während Amazon bis 3,200 über 2029 Satelliten plant Die Zahl der Satelliten im Orbit wird erheblich zunehmen und bis 10,000 möglicherweise zwischen 20,000 und 2030 liegen.

Orlando Sentinel, „Der geplante Start hat SpaceX an der Weltraumküste wieder im Einsatz“ – https://phys.org/news/2023-10-spacex-task-space-coast.html