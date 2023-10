Entdeckung von Exoplaneten um die M-Zwerge GJ 724 und GJ 3988

By

Wir haben kürzlich zwei Exoplaneten mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode (RV) um die M-Zwerge GJ 724 und GJ 3988 entdeckt. Diese Entdeckung wurde durch die Analyse von 153 3.5 m Calar Alto/CARMENES-Spektren sowie archivierten ESO/HARPS-Daten ermöglicht für GJ 724 und Infrarot-RV-Messungen von Subaru/IRD für GJ 3988.

Nach der Analyse der Daten stellten wir fest, dass beide Systeme am besten durch Modelle mit einem einzelnen Planeten beschrieben werden können. Die Mindestmassen der Planeten betragen 10.75+0.96−0.87 Erdmassen für GJ 724 b und 3.69+0.42−0.41 Erdmassen für GJ 3988 b. Diese Planeten haben kurze Perioden und umkreisen ihre Sterne eng mit einem Abstand von weniger als 0.05 AE.

Interessanterweise hat GJ 724 b eine exzentrische Umlaufbahn und ist damit der exzentrischste einzelne Exoplanet, der bisher um einen M-Zwerg entdeckt wurde. Dieser Befund erfordert weitere Analysen, um seine Konfiguration im Kontext der Planetenentstehung und -architektur zu verstehen.

Andererseits hat GJ 3988 b eine kreisförmige Umlaufbahn und stellt einen häufigen Planetentyp dar, der in der Nähe von Zwergplaneten im mittleren M vorkommt. Die Entdeckung dieses Planeten liefert wertvolle Einblicke in die Verteilung und Eigenschaften der Planeten in dieser besonderen Sterngruppe.

Um unsere Modelle zu erstellen, haben wir eine unterschiedliche Anzahl von Planeten berücksichtigt und die Regression des Gaußschen Prozesses (GP) verwendet, um Aktivitätssignale zu berücksichtigen. Die Auswahl der besten Modelle basierte auf ihren Bayes'schen Beweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Entdeckung von Exoplaneten um GJ 724 und GJ 3988 zum wachsenden Wissensschatz über Planetensysteme beiträgt. Diese Ergebnisse geben Aufschluss über die Vielfalt der Planeten und ihre Umlaufbahneigenschaften innerhalb der M-Zwergpopulation.

