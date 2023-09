Das Planetarium der Universität Straßburg ist von Maschinenbauten des 19. Jahrhunderts inspiriert

Das in Paris ansässige Architekturbüro frenak+jullien hat in Zusammenarbeit mit Cardin Julien und m+mathieu holdrinet kürzlich das Planétarium du Jardin des sciences de l'Université de Straßburg in Frankreich fertiggestellt. Dieses 1,000 Quadratmeter große Planetarium ist in zwei Volumen unterteilt: einen Kegelstumpf, der den Projektionsraum und die Eingangsgalerie beherbergt, und ein zylindrisches Volumen, das die Lobby und zugehörige Einrichtungen beherbergt.

Das Design des Planetariums ist von Maschinengebäuden aus dem 19. Jahrhundert inspiriert, die auf dem Gelände zu finden waren, wie der Kuppel und den Pavillons des Mires des Observatoriums, sowie von astronomischen Messinstrumenten wie dem Astrolabium. Die mit gebranntem Holz verkleideten Bauwerke sorgen mit ihrer ungewöhnlichen Geometrie für ein markantes Erscheinungsbild. Das an der Avenue de la Victoire gelegene Planetarium dient als Leuchtturm in der Stadt und stellt eine Verbindung zum Himmel und zur Erde her.

Das Planetarium und der Empfangsbereich sind zwei unterschiedliche Elemente, die gemeinsame Komponenten haben, aber auf entgegengesetzte Weise zusammengesetzt sind. Das nach innen gerichtete Planetarium verfügt über einen leeren Umfang, der das Auditorium umgibt, während der Empfangsbereich nach außen zum Garten hin offen ist und in der Mitte leer ist. Diese Dualität erzeugt einen Kontrast zwischen Helligkeit und Dunkelheit und unterstreicht das immersive Erlebnis im Planetarium.

Auch in der Architektur des Planetariums sind nachhaltige und energieeffiziente Elemente integriert. Die Kompaktheit des Gebäudes und die strategische Positionierung der Öffnungen minimieren den Wärmeverlust und sorgen so für eine optimale Umweltleistung. Die Verwendung von verbranntem Holz an der Außenseite und hellem Holz an der Innenseite schafft einen ästhetisch ansprechenden Kontrast und spiegelt gleichzeitig die Umweltbelange des Gebäudes wider.

Insgesamt vereint das Planétarium du Jardin des Sciences der Universität Straßburg architektonischen Einfallsreichtum, Bildungszweck und nachhaltiges Design. Sein einzigartiges Design und seine Verbindung zur Umgebung machen es zu einer faszinierenden Ergänzung der Universität Straßburg.

