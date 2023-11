Ein neu entdeckter Exoplanet: Ein Sandsturm im Weltraum

By

Ein Team von Astronomen hat mithilfe des leistungsstarken James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht: einen Exoplaneten, der nur 200 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt ist und Sandstürme erlebt und den Geruch eines frisch angezündeten Streichholzes verströmt. Dieser entfernte Planet mit dem Namen WASP-107b und im Sternbild Jungfrau wird als Gasriesen-Exoplanet klassifiziert, der eine ähnliche Masse wie Neptun hat, aber viel größer ist.

Was WASP-107b auszeichnet, ist sein einzigartiger Mangel an Dichte, der von Wissenschaftlern oft als „Flauschigkeit“ bezeichnet wird. Diese Eigenschaft ermöglichte es Astronomen, die Atmosphäre genauer zu untersuchen und so faszinierende Elemente und Phänomene zu identifizieren. Durch die Analyse des durch die Atmosphäre des Planeten übertragenen Lichts beobachteten die Forscher das Vorhandensein von Wasserdampf, Schwefeldioxid und Silikatsandwolken. Kurioserweise fanden sie keine Spur von Methan, das normalerweise als wichtiger Indikator bei der Suche nach Lebenszeichen auf Exoplaneten gilt.

Laut Professor Leen Decin, Hauptautor des in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Forschungsartikels, ist die Entdeckung von Sand, Wasser und Schwefeldioxid auf WASP-107b eine bahnbrechende Errungenschaft. Sie erklärt, dass dieser Meilenstein unser Verständnis der Planetenentstehung und -entwicklung neu gestaltet und neues Licht nicht nur auf diesen Exoplaneten, sondern auch auf unser eigenes Sonnensystem wirft.

Die entscheidende Rolle bei diesem Durchbruch spielte das Mid InfraRed Instrument (MIRI) am JWST, das Infrarottechnologie zur Analyse des Lichtspektrums und zur Erkennung spezifischer Gase und Chemikalien einsetzt. Die flauschige Natur von WASP-107b machte die Analyse jedoch deutlich einfacher als bei dichteren Exoplaneten, da die deutlichen Signale dieser atmosphärischen Komponenten in seiner weniger dichten Atmosphäre deutlicher hervortraten.

Überraschenderweise stießen die Astronomen auf das Vorhandensein von Schwefeldioxidgas, einer giftigen Substanz, die einen Geruch verströmt, der an ein frisch verbranntes Streichholz erinnert. Die Mengen an Wasserdampf und Schwefeldioxid waren geringer als erwartet. Diese Enthüllung weist darauf hin, dass WASP-107b hochgelegene Wolken mit sengenden Temperaturen von bis zu 500 Grad Celsius besitzt. Darüber hinaus konnten Wissenschaftler zum ersten Mal in der exoplanetaren Astronomie die genaue chemische Zusammensetzung dieser Wolken bestimmen und Silikatpartikel – im Wesentlichen Sand – entdecken.

WASP-107b vollendet eine Umlaufbahn um seinen Stern in etwa 5.7 Tagen und hält einen Abstand von etwa 0.055 Astronomischen Einheiten (AE) von seinem Stern ein – etwa 5 % des Abstands zwischen Erde und Sonne. Der Planet wurde erstmals 2017 mit der Transitmethode entdeckt, bei der die leichte Abschwächung des Lichts eines Sterns gemessen wird, wenn ein Planet vor ihm vorbeizieht. Diese Methode hat wesentlich zur Entdeckung von Exoplaneten beigetragen und zwei Drittel aller bekannten Exoplaneten wurden mit dieser Technik entdeckt.

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat sich als bahnbrechend bei der Charakterisierung von Exoplaneten erwiesen und liefert beispiellose und schnelle Einblicke in die Geheimnisse dieser fernen Welten. Die bemerkenswerten wissenschaftlichen Fortschritte, die durch JWST ermöglicht wurden, verdeutlichen das immense Potenzial dieses Weltraumteleskops und die aufregende Zukunft der Exoplanetenforschung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein Exoplanet?

Ein Exoplanet ist ein Planet, der einen anderen Stern als unsere Sonne umkreist. Diese Planeten existieren außerhalb unseres Sonnensystems und bieten wertvolle Einblicke in die Entstehung und Vielfalt von Planetensystemen.

2. Wie wurde WASP-107b entdeckt?

WASP-107b wurde erstmals 2017 mit der Transitmethode entdeckt. Bei dieser Methode wird eine leichte Abnahme der Helligkeit eines Sterns beobachtet, wenn ein Planet vor ihm vorbeizieht und einen kleinen Teil seines Lichts blockiert.

3. Welche Bedeutung hat die Entdeckung von Sand, Wasser und Schwefeldioxid auf WASP-107b?

Diese Entdeckung stellt einen entscheidenden Meilenstein in unserem Verständnis der Planetenentstehung und -entwicklung dar. Das Vorhandensein dieser Elemente verändert nicht nur unser Wissen über diesen speziellen Exoplaneten, sondern wirft auch neues Licht auf die Prozesse, die in unserem eigenen Sonnensystem ablaufen. Darüber hinaus liefert die Identifizierung von Sandwolken und ihrem einzigartigen Verhalten wertvolle Einblicke in die atmosphärische Dynamik auf fernen Planeten.

4. Welchen Beitrag leistet das James-Webb-Weltraumteleskop zur Exoplanetenforschung?

Das James Webb Space Telescope (JWST) revolutioniert die Exoplanetenforschung, indem es beispiellose Einblicke in diese fernen Welten ermöglicht. Ausgestattet mit fortschrittlichen Instrumenten wie MIRI ermöglicht JWST Wissenschaftlern, das durch Exoplanetenatmosphären übertragene Lichtspektrum zu analysieren und das Vorhandensein spezifischer Gase und Chemikalien zu erkennen. Die Fähigkeiten von JWST haben unser Wissen über die Atmosphäre, Zusammensetzung und potenzielle Bewohnbarkeit von Exoplaneten erheblich erweitert.