Wissenschaftler schlagen eine alternative Erklärung für die „Planet Neun“-Hypothese vor

Eine neue Studie der Forscher Harsh Mathur, Professor für Physik an der Case Western Reserve University, und Katherine Brown, außerordentliche Professorin für Physik am Hamilton College, stellt die Idee eines versteckten „Planeten Neun“ am Rande unseres Sonnensystems in Frage. Stattdessen schlagen sie vor, dass die ungeklärten Bewegungen von Objekten in den äußeren Regionen unseres Sonnensystems besser durch ein modifiziertes Gravitationsgesetz namens Modified Newtonian Dynamics (MOND) erklärt werden könnten.

Das mysteriöse Verhalten von Objekten in den entlegensten Regionen unseres Sonnensystems hat einige Wissenschaftler dazu veranlasst, die Existenz eines neunten Planeten vorzuschlagen. Diese Objekte scheinen von einer unsichtbaren Gravitationskraft beeinflusst zu werden, von der sie spekulieren, dass es sich um einen anderen Planeten handelt. Als Mathur und Brown jedoch die MOND-Theorie auf die Beobachtungen anwendeten, stellten sie fest, dass die Daten bemerkenswert gut übereinstimmten.

Laut MOND funktioniert Newtons Gravitationstheorie nur bis zu einem bestimmten Punkt. In den äußeren Regionen von Galaxien und unserem Sonnensystem verhält sich die Schwerkraft auf unkonventionelle Weise. Die Ergebnisse der Forscher legen nahe, dass das modifizierte Gesetz der Schwerkraft die Bewegungen dieser Objekte erklären könnte, ohne dass ein verborgener Planet erforderlich wäre.

Trotz ihrer Erkenntnisse räumen Mathur und Brown ein, dass ihre Studie die Existenz des Planeten Neun oder andere mögliche Erklärungen nicht endgültig ausschließt. Einige Forscher haben unterschiedliche Erklärungen für das seltsame Verhalten dieser Objekte vorgeschlagen, während andere argumentieren, dass es auf Beobachtungsverzerrungen zurückzuführen sein könnte.

Unabhängig vom Ergebnis unterstreicht die Studie das Potenzial des äußeren Sonnensystems als Testgelände für Schwerkraft und Grundlagenphysik. Durch die Untersuchung der Bewegungen von Objekten in diesen abgelegenen Regionen können Wissenschaftler Einblicke in das Verhalten der Schwerkraft gewinnen und unbeantwortete Fragen der Physik beantworten.

Die Forschungsarbeit mit dem Titel „Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis“ wurde im Astronomical Journal veröffentlicht.

