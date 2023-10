Pitt-Forscher waren an der Entwicklung des Nancy Grace Roman Telescope beteiligt

Forscher der University of Pittsburgh (Pitt) werden voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Nancy Grace Roman Telescope spielen, einem weltraumgestützten Observatorium, das nach der „Mutter des Hubble“ benannt ist. Ziel des Teleskops ist es, dunkle Energie und dunkle Materie zu untersuchen, um ein besseres Verständnis der Natur unseres Universums zu erlangen.

Die Forscher der Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences in Pitt wurden von der NASA finanziert, um Jahre vor dem geplanten Starttermin im Jahr 2027 mit der Arbeit an der Infrastruktur des Teleskops zu beginnen. Ihre Hauptaufgabe wird darin bestehen, die notwendige Software zu entwickeln und Algorithmen zur genauen Interpretation der riesigen Datenmengen, die das Teleskop sammeln wird.

Das Nancy Grace Roman Telescope mit einem Primärspiegel in der gleichen Größe wie das Hubble-Weltraumteleskop, aber einem 200-mal größeren Sichtfeld, wird in der Lage sein, eine Milliarde Galaxien einzufangen und Forschern dabei zu helfen, die Geheimnisse der Dunklen Materie und Dunklen Energie zu entschlüsseln. Es wird Wissenschaftlern auch ermöglichen, die Entwicklung des Universums zu untersuchen.

Die Pitt-Professoren Mi Dai und Michael Wood-Vasey sind Teil eines größeren Teams, das 11 Millionen US-Dollar für die Vorbereitung des Teleskops für die Beobachtung und Analyse von Typ-Ia-Supernovae erhalten hat. Diese Supernovae sind von besonderer Bedeutung, da ihre bekannte intrinsische Helligkeit es Forschern ermöglicht, ihre Entfernung zu bestimmen, was es dem Teleskop effektiv ermöglicht, Milliarden von Jahren in die Vergangenheit zu blicken.

Dai wird an der Aktualisierung bestehender Supernovae-Modelle und der Entwicklung von Werkzeugen zur Bestimmung optimaler Beobachtungsstrategien arbeiten, während Wood-Vasey sich auf die Entwicklung von Algorithmen konzentrieren wird, um die Fähigkeit des Teleskops zu verbessern, Supernovae an einem überfüllten Himmel zu erkennen.

In einem anderen Projekt haben die Professoren Jeffrey A. Newman und Brett Andrews zusammen mit ihrem Team einen Zuschuss in Höhe von 19.5 Millionen US-Dollar vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) erhalten, um Rechenwerkzeuge zur Erstellung dreidimensionaler Karten von Galaxien und dunkler Materie zu entwickeln. Sie werden Simulationen verwenden, um die Genauigkeit dieser Werkzeuge sicherzustellen, bevor sie sie auf reale Daten anwenden, die vom römischen Teleskop erfasst wurden.

Die von diesen Pitt-Forschern zusammen mit anderen Teams weltweit durchgeführten Forschungen zielen darauf ab, Licht auf die Geschichte der Dunklen Materie und Dunklen Energie und ihre Auswirkungen auf das Universum und die darin enthaltene Materie zu werfen. Die vom römischen Teleskop gesammelten Präzisionsdaten sollen zu einem tieferen Verständnis der Dunklen Energie führen und möglicherweise neue physikalische Erkenntnisse aufdecken, die die beschleunigte Expansion des Universums erklären könnten.

