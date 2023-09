Laut Studie bildeten sich beim Zerfall des Superkontinents rosafarbene Diamanten

Laut einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie könnten sich rosafarbene Diamanten, darunter auch die, die in der inzwischen geschlossenen Argyle-Diamantenmine in Westaustralien gefunden wurden, beim Zerfall eines Superkontinents namens Nuna gebildet haben. Der Hauptautor der Studie, Dr. Hugo Olierook, und sein Team nutzten fortschrittliche Lasertechnologie, um das Alter der Mine auf 1.3 Milliarden Jahre zu datieren, was sie 100 Millionen Jahre älter macht als bisher angenommen.

Laut Olierook liegt die Mine an der Stelle, an der in der Vergangenheit die Kimberley-Region und der Rest Nordaustraliens kollidierten. Diese Kollision verursachte eine „Narbe“ in der Erdkruste, durch die Magma und rosa Diamanten an die Oberfläche gelangen konnten. Die Kombination aus tiefem Kohlenstoff, Kontinentalkollision und Dehnung führte zur Bildung einer großen Anzahl rosafarbener Diamanten.

Während die Argyle-Diamantenmine die größte Quelle natürlicher rosafarbener Diamanten war, vermutet Olierook, dass ähnliche Diamantvorkommen auch in anderen Teilen der Welt, einschließlich Australien, vorhanden sein könnten. Diese Lagerstätten bleiben möglicherweise noch unentdeckt, da sie oft von Sand und Erde bedeckt sind.

Rosafarbene Diamanten sind aufgrund ihrer Seltenheit und einzigartigen Farbe äußerst begehrte und gesuchte Edelsteine. Auf die Argyle-Diamantenmine entfielen mehr als 90 % des weltweiten Angebots an rosa Diamanten. Trotz der Produktion der Mine blieben rosafarbene Diamanten jedoch äußerst selten und machten weniger als 1 % der jedes Jahr produzierten Rohdiamanten aus.

Die Ergebnisse der Studie geben Aufschluss über die Entstehung rosafarbener Diamanten und die geologischen Prozesse, die beim Zerfall von Superkontinenten eine Rolle spielen. Allerdings gibt es immer noch unbeantwortete Fragen zur Argyle-Formation und zu den spezifischen Mechanismen, die dazu führten, dass die Diamanten ihre besondere Farbe erhielten.

Abschließend unterstreicht die Studie den faszinierenden Zusammenhang zwischen rosa Diamanten und dem antiken Zerfall von Superkontinenten. Es eröffnet Möglichkeiten für die Entdeckung ähnlicher Diamantvorkommen in anderen Teilen der Welt und bietet potenzielle Möglichkeiten für die zukünftige Exploration wertvoller rosa Diamanten.

