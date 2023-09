Rosa Diamanten: Enthüllung der Ursprünge der seltenen und wertvollen Edelsteine

Australische Forscher der Curtin University in Perth haben bedeutende Entdeckungen über die Herkunft rosafarbener Diamanten gemacht. Es wurde festgestellt, dass diese seltenen und wertvollen Edelsteine, die für ihre atemberaubende rosige Farbe bekannt sind, vor mehr als 1.3 Milliarden Jahren beim Zerfall eines frühen Superkontinents entstanden sind. Rosafarbene Diamanten, bei denen es sich in Wirklichkeit um beschädigte Diamanten mit einem verzerrten Kristallgitter handelt, bieten eine einzigartige Schönheit, die ihren Preis hat.

Der Großteil der rosafarbenen Diamanten auf der Welt, über 90 Prozent, stammte aus der inzwischen geschlossenen Argyle-Mine in Westaustralien. Von tausend Edelsteinen waren nur wenige die begehrten rosafarbenen Steine. Das von Dr. Hugo Olierook geleitete Forschungsteam schätzte, dass diese Diamanten während des Untergangs von Nuna, einem der frühesten Superkontinente, an die Erdoberfläche gedrückt wurden. Dies deutet darauf hin, dass andere alte Kontinentalkreuzungen möglicherweise mehr dieser lebendigen Juwelen enthalten.

Die Argyle-Diamanten bildeten sich tief unter der Erde in der Nähe der stabilen Kontinentalwurzeln. Als Landmassen kollidierten und Nuna bildeten, veränderte der in der Nähe des nordwestlichen Randes Australiens erzeugte Druck die Farbe der einst klaren Diamanten. Forschungen, die Dr. Robert Pidgeon und sein Team Ende der 1980er Jahre durchführten, legten nahe, dass der Ausbruch, der die Diamanten an die Oberfläche brachte, vor etwa 1.2 Milliarden Jahren stattfand. Die Genauigkeit dieser Schätzung wurde jedoch aufgrund möglicher Veränderungen durch einen alten See in Frage gestellt.

Mithilfe fortschrittlicher Laserstrahltechnologie konnten die Forscher das Alter der Argyle-Gesteine ​​genauer schätzen. Ihre Analyse ergab, dass der Ausbruch vor etwa 1.3 Milliarden Jahren stattfand, was mit der Zeit des Auseinanderbrechens von Nuna übereinstimmt. Die Ausdünnung des Kontinentalrandes während dieses Auseinanderbrechens erleichterte wahrscheinlich die Bewegung von diamantreichem Magma an die Oberfläche.

Der Zusammenhang zwischen Kontinentalrissen und Diamantenbildung ist kein neues Konzept, bleibt aber Gegenstand der Debatte. Die neue Studie trägt zu einem besseren Verständnis darüber bei, wie das Aufbrechen eines Superkontinents diamantenreiche Ausbrüche auslösen kann. Allerdings gibt es immer noch unbeantwortete Fragen bezüglich der Menge an Kohlenstoff, die für die Bildung der Argyle-Diamanten erforderlich ist.

Diese Forschung stellt einen wichtigen Schritt zur Aufklärung des komplexen Prozesses dar, der zur Entstehung der einzigartigen und wertvollen rosa Diamanten von Argyle führte. Weitere Studien sind noch erforderlich, um ein vollständiges Verständnis dieses alten Systems zu erhalten. Wie bei vielen Aspekten der Natur wird es mit Sicherheit weiterhin Überraschungen geben.

