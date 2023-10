Das Smithsonian enthüllt Fragmente des Asteroiden Bennu als Fenster ins Universum

Nach einer epischen Reise über 200 Millionen Meilen durch den Weltraum brachte die Raumsonde OSIRIS-REx Ende September erfolgreich Fragmente des Asteroiden Bennu zur Erde. Das Smithsonian National Museum of Natural History wird nun diese wertvollen Proben präsentieren und Besuchern eine einzigartige Gelegenheit bieten, die Wunder des Kosmos aus nächster Nähe zu erleben.

Die mit Spannung erwartete öffentliche Ausstellung der Asteroidenprobe findet am Freitag, dem 3. November, in der Meteoritengalerie Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals des Museums in Washington, D.C. statt. Die Ausstellung wird makelloses dunkles Gestein und Staub aus Bennu zeigen und bietet einen Einblick in die alte Geschichte unseres Sonnensystems.

Zu den Asteroidenfragmenten werden maßstabsgetreue Modelle der Raumsonde OSIRIS-Rex mit freundlicher Genehmigung von Lockheed Martin und der Rakete Atlas V 411, die die Raumsonde transportierte, eine Leihgabe der United Launch Alliance. Diese umfassende Ausstellung soll Besucher in die Feinheiten der Weltraumforschung eintauchen lassen.

Der Meteoritenkurator Tim McCoy, der an der OSIRIS-REx-Mission beteiligt war, drückte seine Begeisterung für diese bahnbrechende Ausstellung aus: „Diese Ausstellung ist unsere erste Chance, diese unglaubliche Reise mit der Öffentlichkeit zu teilen.“

Bennu, ein kleiner erdnaher Asteroid, hat Wissenschaftler aufgrund seiner möglichen Verbindung zu einem größeren kohlenstoffreichen Asteroiden fasziniert, der vor Milliarden von Jahren existierte. Seine alle sechs Jahre stattfindende Nähe zur Erde weckte das Interesse der NASA und führte zur OSIRIS-Rex-Mission. Im Oktober 2020 landete die Raumsonde erfolgreich auf Bennus Oberfläche und sammelte eine Gesteinsprobe.

Während die Mission kleinere Rückschläge erlitt, gelang es dem engagierten Team, reichlich Staub und Gestein aus dem TAGSAM-Kopf zu entfernen, der Schwierigkeiten mit den Befestigungselementen hatte. Diese Proben haben das ursprüngliche Ziel der NASA, 60 Gramm Trümmer zu sammeln, bereits übertroffen, mit einer aktuellen Bilanz von 2.48 Unzen (70.3 Gramm).

Eine vorläufige Analyse der Probe ergab eine Fülle von Kohlenstoff- und Wassermolekülen und lieferte wertvolle Einblicke in die frühe Entstehung unseres Planeten. Tim McCoy betonte die Bedeutung dieser Ergebnisse und erklärte: „Die Proben von Bennu versprechen, uns etwas über das Wasser und die organischen Stoffe zu verraten, bevor das Leben entstand und unseren einzigartigen Planeten bildete.“

Besuchen Sie unbedingt das Smithsonian National Museum of Natural History, um Zeuge dieser außergewöhnlichen Ausstellung zu werden, die die Kluft zwischen der Menschheit und der riesigen Weite des Universums überbrückt.

FAQ

F: Wie kann ich die Fragmente des Asteroiden Bennu beobachten?

A: Die Fragmente des Asteroiden Bennu können im Smithsonian National Museum of Natural History in Washington, D.C. beobachtet werden

F: Wann findet die Ausstellung statt?

A: Die Ausstellung wird am Freitag, den 3. November eröffnet.

F: Was wird außer den Asteroidenfragmenten noch zu sehen sein?

A: In der Ausstellung werden auch maßstabsgetreue Modelle der Raumsonde OSIRIS-Rex und der Rakete Atlas V 411 gezeigt.

F: Welche interessanten Entdeckungen wurden bisher aus den Proben gemacht?

A: Eine vorläufige Analyse der Proben hat eine Fülle von Kohlenstoff- und Wassermolekülen ergeben und Einblicke in die frühe Entstehung unseres Planeten gegeben.

F: Wie viele Trümmer wurden vom Asteroiden Bennu gesammelt?

A: Die NASA hat 2.48 Unzen (70.3 Gramm) Gestein und Staub geborgen und damit das ursprüngliche Ziel, 60 Gramm Trümmer einzusammeln, übertroffen.